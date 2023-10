La PM Gruppo Macchia Potenza si è presentata alla città in vista dell'imminente avvio della stagione 2023/24 con l'esordio per le rossoblù che sarà sabato 14 ottobre alla Palestra Caizzo contro il Molfetta. Presenti alla serata il Coordinatore regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta, il Presidente regionale Fipav Basilicata, Enzo Santomassimo, l’Assessore allo sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi e Mario Auletta, osteopata di fama nazionale che darà una mano alla PM Volley sia per la cura delle ragazze che per una serie di iniziative future. Per il secondo anno il supporto del main sponsor Gruppo Macchia, presenti infatti anche l’imprenditore Donato Macchia e Federica D’Andrea, direttore culturale della Fondazione Potenza Futura con cui il sodalizio rossoblù intraprenderà una serie di iniziative sociali rivolte a bambini e anziani. Al via una stagione insidiosa e particolarmente difficile e complicata ma che la società rossoblù vuole affrontare al massimo delle potenzialità. “Giochiamo nel campionato pugliese, regione con grande livello tecnico ed equilibri monetari – sottolinea il presidente del sodalizio Michele Ligrani - , ci ritroviamo con dieci squadre tutte forti ma sono convinto che faranno un grande campionato come lo scorso anno quando ci davano per perdenti ma poi abbiamo vinto i playout rimanendo ancora in Serie C. Stiamo alzando l’asticella – prosegue Ligrani - , quello che ci fa piacere è che abbiamo tutte ragazze di Potenza e qualcuna della provincia, abbiamo anche una ragazza ucraina”. Tre gironi da dieci squadre per la fase regolare, poi al via una formula particolare scelta dalla Fipav Puglia per la seconda fase che rimette tutte in gioco con successivi due gironi per la promozione e tre per la retrocessione: “Campionato difficilissimo, siamo alle prese con formazioni che si sono rafforzate – evidenzia il tecnico Marco Orlando - , il livello tecnico e agonistico è davvero alto e la formula del campionato è quanto mai proibitiva per i nostri obiettivi che sono ottenere una salvezza tranquilla”. Campionato difficile, complesso e lungo ma il roster rossoblù non si vuole tirare indietro come sottolinea il capitano: “Ci ritroviamo per quest’anno con una nuova avventura che inizierà a breve – sottolinea il capitano Livia Di Camillo - , è un campionato molto difficile e complesso ma ce la metteremo tutta; è un gruppo affiatato e giovane, grazie al mister e allo staff stiamo cercando di iniziare al meglio questa bellissima avventura”.