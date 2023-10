La PM Gruppo Macchia Potenza si presenta alla città sabato 7 ottobre alle 15:45 presso la sede di “Sport e Salute” in via Appia 208 a Potenza. A dare il saluto iniziale all’inizio della stagione il presidente della PM Volley Michele Arcangelo Ligrani, il padrone di casa e coordinatore regionale di Sport e Salute Matteo Trombretta, il presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio e l’omologo della Fipav Basilicata Enzo Santomassimo oltre che l’assessore allo Sport del Comune di Potenza Gianmarco Blasi. Sarà presente anche l’imprenditore lucano Donato Macchia di Gruppo Macchia, sponsor del sodalizio potentino che anche per la stagione in corso ha confermato il proprio sostegno per la pallavolo a tinte rossoblù. Sarà l’occasione per presentare il roster di coach Marco Orlando che prenderà parte al Campionato di Serie C femminile con la Fipav Puglia, campionato che vedrà lo start sabato 14 ottobre proprio da Potenza contro la Dinamo Molfetta.