La Polisportiva Re-Cycling Bernalda ha felicemente collocato in archivio il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo all’interno della struttura in contrada Gaudello a Bernalda dove ha avuto luogo la gara di cross country giovanile dai 7 ai 12 anni. Una settima edizione ben riuscita e portata a termine dal sodalizio bernaldese che l’ha posta in primo piano nell’ambito del campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata per società. Primati di categoria per Edoardo Pace (Motostaffette Potenza) e Adua Laurenzana (Polisportiva Re-Cycling Bernalda) tra i G1, Angelo Alberti e Mariapina Cuozzo (Team Bykers Viggiano) tra i G2, Giorgia Pennino (Polisportiva Re-Cycling Bernalda) tra i G3, Gabriele Santarsiero e Valentina Pace (Motostaffette Potenza) tra i G4, Valerio Zaccagnino (Motostaffette Potenza) e Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra i G5, Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra i G6. Sulla carta la società più numerosa e con più donne è stata in assoluto la Polisportiva Re-Cycling Bernalda che ha ceduto il premio al Team Bykers Viggiano (in virtù della distanza geografica rispetto a Bernalda).



OPPIDO LUCANO - È stato un successo pieno lo svolgimento della Festa del Ciclismo in Pista che si è disputata all’interno del velodromo di Oppido Lucano con l’organizzazione del Velosprint Barletta. Una giornata di grande divertimento con la bicicletta al centro delle attività destinate ai più piccoli delle categorie giovanissimi tra i 7 e i 12 anni a loro volta suddivisi nelle specialità della gimkana per i G1-G2-G3 e nel giro cronometrato per i G4-G5-G6. Primati di categoria per Gabriele Biagio Sabella (Ciclo Team Valnoce) tra i G1, Antonio De Rubeis (Ciclo Team Valnoce) tra i G2, Sofia Guglielmi (Motostaffette Potenza) tra i G3, Gabriele Santarsiero e Valentina Pace (Motostaffette Potenza) tra i G4, Leonardo De Rubeis (Ciclo Team Valnoce) tra i G5 e Giuseppe Domenico Novellis (Ciclo Team Laerte) tra i G6.