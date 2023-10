La nuova stagione di ciclocross si è attivata negli ambienti in seno al Team Bykers Viggiano che ha iniziato ad ingranare anche sul fronte organizzativo in vista dell’undicesima edizione del Trofeo Ciclocross Città di Viggiano in programma domenica 8 ottobre.



Il ciclocross di livello alberga a Viggiano da alcuni anni a questa parte: ad amplificare ancora di più la risonanza dell’evento non poteva che essere il circuito Mediterraneo Cross, che rappresenta un punto fermo di tutta l’attività del ciclocross non solo per il Sud Italia ma anche per coinvolgere il resto d’Italia.



Un importante sforzo organizzativo è stato fatto anche per ottenere l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della Federciclismo Basilicata sia agonisti che per amatori.



Riconfermato in blocco tutto il quartier generale dell’edizione passata presso il Centro Polifunzionale di Viggiano-ex Centro Caritas (sede di partenza e di arrivo zona via Aldo Moro) per poi spostarsi nella pineta adiacente per una lunghezza di 2.500 metri, in presenza di ostacoli naturali ed artificiali.



Il programma generale dell’evento prevede le seguenti fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per gli esordienti secondo anno uomini e donne (durata 30 minuti), la terza alle 11:15 per gli allievi uomini e donne (partenze separate di qualche secondo tra primo e secondo anno, durata 30 minuti), la quarta alle 12:00 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 13:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).



La chiusura delle iscrizioni è prevista venerdì 6 ottobre su fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 168947), mentre per i tesserati degli enti di promozione sportiva e per eventuali ulteriori dettagli si può consultare il sito ufficiale www.mtbonline.it oppure questo link Iscrizioni Gara Ciclocross ID 168947 - A.S.D. Team Bykers Viggiano (asdteambykersviggiano.it)