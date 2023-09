Dopo due anni di vittorie le strade tra Niko Di Sanza e il Corleto Perticara si separano. Il forte attaccante di Policoro infatti, capocannoniere tra l’altro del campionato di 1^Categoria vinto solamente pochi mesi fa, ha salutato la società ed i tifosi granata, con i quali si era creato un grande legame. Ad ufficializzare la dolorosa decisione è stato un comunicato ufficiale del club dove viene sottolineato che Corleto resterà per sempre una seconda casa per Di Sanza. La società del presidente Ambrosio in questi anni ha dimostrato di saper seguire un percorso sempre ben programmato e mai lasciato al caso ed ecco dunque che, attraverso l’ultima missione portata a buon fine dal DS Niccolò Nappo, Vito De Salvo diventa un nuovo calciatore granata, andando così a riequilibrare la rosa dove in avanti vede Davide Cascini, con il quale De Salvo ha condiviso diverse stagioni nella Santarcangiolese. Dopo il campionato di Promozione vinto la passata stagione, dove tra l’altro nelle ultime partite ha ricoperto anche il ruolo di allenatore (compreso lo spareggio vittoria contro il San Cataldo) l’ormai ex numero 10 di Sant'Arcangelo, dopo lo spezzone di partita giocato nella prima giornata del campionato di Eccellenza, si era ritrovato libero di poter scegliere una nuova destinazione. Naturalmente le chiamate e i discorsi avviati sono stati tanti, d’altronde De Salvo oltre che come calciatore si è sempre contraddistinto per serietà e disponibilità anche al di fuori del terreno di gioco, ragion per cui i migliori complimenti vanno al Corleto che certamente si è assicurato un calciatore forte e del quale tutti in Basilicata sono a conoscenza del suo estroso mancino che, siamo certi, continuerà a deliziare in quella che è diventata la sua nuova platea.



Carlino La Grotta