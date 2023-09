Pieno successo per il Team Bykers Viggiano nelle vesti di società organizzatrice del Trofeo Città di Calvello dedicato alla cross country giovanissimi come prova di campionato regionale FCI Basilicata. A Calvello il pubblico e i curiosi si sono divertiti applaudendo ed ammirando le evoluzioni e le pedalate dei piccoli bikers in sella alla loro mountain bike nel campo gara allestito in via Contrada Foresta. Da registrare le vittorie nelle singole categorie uomini e donne di Edoardo Pace (Motostaffette Potenza) e Adua Laurenzana (Polisportiva Re-Cycling) tra i G1, Angelo Alberti (Team Bykers Viggiano) tra i G2, Lorenzo Pepe (Team Bykers Viggiano) e Sofia Guglielmi (Motostaffette Potenza) tra i G3, Stefano Perri (Team Bykers Viggiano) e Valentina Pace (Motostaffette Potenza) tra i G4, Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra i G6, Giuseppe Savino (Team Bykers Viggiano) e Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra i G5. Con la miglior somma di piazzamenti individuali, lo stesso Team Bykers Viggiano si è aggiudicato la classifica per società.



TOLVE – Ciclismo amatoriale in primissimo piano sabato 16 settembre in quel di Tolve con il sodalizio Cicloamatori Oppido Lucano che torna a proporre un nuovo appuntamento con la Cronoscalata dell’Alto Bradano sull’esigua distanza di 8,6 chilometri. Partenza del primo corridore alle 9:30 dalla rotonda/statua di San Rocco con traguardo fissato alla Casa Cantoniera Anas Pazzano. Una volta terminata la gara ciascun atleta può riscendere a Tolve percorrendo la discesa veloce (strada direzione Genzano-Bari) aperta al traffico, non essendo oggetto del transito della gara.