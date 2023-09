Il Campionato Cadetto Regionale di Basilicata è ufficialmente iniziato, e nella prima giornata di gare abbiamo assistito a una serie di emozionanti incontri.



Il Melfi ha iniziato con il piede giusto, vincendo in trasferta ad Avigliano per 2-0 con i gol di Lorusso e Saurino.



Il Lagonegro ha ottenuto una vittoria di misura contro Potenza, con il risultato finale di 0-1 grazie al gol di Menta.



Il Miglionico ha trionfato in casa contro il Viggiano con un netto 4-1.



La squadra di Pietragalla ha dimostrato la sua forza sconfiggendo Scanzano con un impressionante 6-2.



Nel derby del serrapotamo, il Real Chiaromonte ha superato il Real Senise con un punteggio di 3-0, grazie ai gol di Capalbo, Volpe e Libonati.



L'incontro tra Maratea e l'Atletico Montalbano è terminato in un sorprendente pareggio 4-4. Laino ha realizzato una doppietta per il Maratea, mentre Silvero Perez Cejuela ha segnato una tripletta per gli ionici. Per il Maratea a segno anche Maimone e Falvella, mentre Do Santos è l'altro quarto marcatore per il Montalbano.



Il Corleto è uscito sconfitto dal confronto con il Marmo Platano, con un punteggio di 3-2. La doppietta di Cascini non basta ad evitare la sconfitta.



Ecco i risultati completi della prima giornata di promozione in Basilicata:



Atella – Lykos 1-1

Avigliano – Melfi 0-2

Maratea – Montalbano 4-4

Marmo Platano – Corleto 3-2

Miglionico – Viggiano 4-1

Real Chiaromonte – Real Senise 3-0

Scanzano – Pietragalla 2-6

Val d'Agri Potenza – Lagonegro 0-1



