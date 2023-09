Con l’estate agli sgoccioli, intensa attività ciclistica rivolta alle nuove leve del pedale per il Team Bykers Viggiano che ha archiviato pochi giorni fa una classica giunta alla doppia cifra e ne sta preparando una nuova per i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni.



Con lo svolgimento del Trofeo Città di Maria, la gara è stata allestita per l’undicesima volta lasciando entusiasti non solo gli organizzatori stessi ma anche i baby partecipanti con i rispettivi accompagnatori delle singole società provenienti anche dalla vicina Campania e dalla Puglia, oltre da tutta la Basilicata.



Teatro di gara la location dell’Hotel Kiris in contrada Case Rosse e al culmine delle batterie maschili e femminili nella mountain bike cross country, è stato il sodalizio pugliese di Asd 1 Dente in Più di Alberobello a precedere sul podio il Team Bykers Viggiano e le Motostaffette Potenza dopo aver raccolto la miglior somma di piazzamenti individuali.



La novità arriva dal Trofeo Città di Calvello che è tutt’ora in pieno allestimento per domenica 10 settembre ed assume un tono di rilievo per la validità di prova del campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata (così come il Trofeo Città di Maria). Ancora una gara di mountain bike cross country su percorso interamente sterrato e pianeggiante di differente lunghezza (400 e 800 metri) a seconda dell’età del baby partecipante. Il ritrovo è fissato alle 8:30 a Calvello in via Contrada Foresta e l’inizio delle gare alle 10:00.