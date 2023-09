I massimi campionati lucani di calcio partiranno domani e, in particolare, quello di Eccellenza sembra destare un grande interesse poiché sono tante le grandi squadre che si presenteranno ai blocchi di partenza con l’ambizione di conquistare il titolo ed il salto di categoria.

Abbiamo chiesto un parere a Carlo Cimicata, che il calcio regionale lo conosce come le sue tasche per averne fatto parte da calciatore prima (anche nelle fila del Potenza in C), ed allenatore poi.

“Ritengo che, anche per tradizione, Lavello e Francavilla abbiano qualcosa in più ma vedo molto bene anche il Città dei Sassi Matera, che mi pare abbia allestito un organico altamente competitivo”.

Il tecnico ex Rotonda Calcio ha appena chiuso la sua seconda parentesi nello staff del Crotone (la prima fu da viceallenatore ai tempi di Giampiero Gasperini) e, sicuramente, non faticherà a trovare una nuova squadra.

“Bisogna sempre stare attenti alle possibili outsider - sottolinea ancora Cimicata - e penso, ad esempio, all’Elettra Marconia, che nella scorsa stagione è arrivato al secondo posto e, quest’anno, è allenato da Antonio Finamore che rappresenta sempre una garanzia. Inoltre, non sottovaluterei il neo promosso San Cataldo di Gerardo Natale, che ha fatto un mercato di primissimo livello e lo dimostra il passaggio del turno in Coppa. Questa estate ho visto giocare nel ‘Memorial Donato Russo’ anche il Paternicum di Logarzo e, nonostante fosse solo all’inizio ed anche se è uscito dalla Coppa, credo che la squadra abbia tutto per fare un bel campionato. Per quanto riguarda il mio futuro, ho delle proposte che sto valutando. Mi piacerebbe tornare proprio in Basilicata, dove mi sono sempre trovato benissimo”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it