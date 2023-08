Come consuetudine, nel periodo estivo, Viggiano si appresta a vivere l’undicesima edizione del Trofeo Città di Maria per giovanissimi dai 7 ai 12 anni e il Team Bykers Viggiano ha fatto le cose per bene a livello di preparativi per questa vetrina dedicata alle nuove leve del pedale nell’ambito del campionato regionale giovanissimi per società. Per domenica 27 agosto, il clichè è quello degli anni passati con la logistica concentrata in contrada Case Rosse nei pressi dell’Hotel Kiris, gli organizzatori hanno ricavato il percorso di gara (ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00) in sterrato sulla distanza di 400 metri (G1-G2), 700 metri (G3-G4) e 1000 metri (G5-G6).



SAN GIOVANNI ROTONDO (PUGLIA) – È in fase di preparazione la trasferta per la rappresentativa regionale del fuoristrada in direzione San Giovanni Rotondo (Puglia) per disputare la quarta prova della Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country. Domenica 27 agosto la selezione lucana rappresenterà la propria regione con cinque atleti: Michele Cristiani (Lucania Bike Palazzo San Gervasio), Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra gli esordienti, Domenico Mangino e Lorenzo Vigliarolo (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi.