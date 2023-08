Tramite una nota stampa l'ASD Melfi 1929 ha comunicato ai propri tifosi di non partecipare alla trasferta di Potenza, per la partita di andata di coppa Italia di Promozione, per problemi di sicurezza. Si legge nel comunicato: preso atto del sorteggio tenutosi il 22/08/2023 per determinare le fasi eliminatorie della COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 2023/2024, le quali includono incontri di andata e ritorno:

Considerando che la partita di andata si terrà domenica 27 agosto 2023 alle ore 16:00 presso lo stadio "Principe di Piemonte" di Potenza;

Riconoscendo che la capacità dello stadio è inferiore a 100 posti, il che si rivela inadeguato data l'elevata affluenza di sostenitori da entrambe le squadre; inoltre, va notato che le tribune non sono adeguatamente separate;

È pertanto comunicato che, con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento della partita, entrambe le società hanno convenuto consensualmente di sconsigliare ai sostenitori della squadra ospite di recarsi in trasferta.

In relazione a quanto sopra, si informa che la partita di Coppa menzionata sarà trasmessa in diretta e gratuitamente sulla pagina Facebook ufficiale dell'A.S. Melfi 1929.