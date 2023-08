Rionero in Vulture Tutto pronto per la sesta edizione di WINE ART, manifestazione fortemente voluta dalla locale ProLoco, dall’Amministrazione Comunale di Rionero, con il patrocinio dell’APT Basilicata per valorizzare l’oro nero del Vulture.

Dalla prima edizione l’associazione ProLoco ha coinvolto le aziende vitivinicole della zona che sin da subito hanno aderito all’iniziativa partecipando alla realizzazione dell’Enoteca dell’Aglianico, dove i visitatori potranno degustare le varie etichette che le varie aziende hanno selezionato per promuovere le proprie produzioni.



La serata come per tradizione si svolgerà presso il Museo del Brigantaggio Ex carcere Borbonico nella giornata di Venerdi 25 Agosto 2023 a partire dalle ore 18,30 fino a tarda notte.



Nella serata oltre alle tradizionale cena delle 20 e 30 a base di prodotti tipici abbinati con degustazioni del rinomato Rosso Aglianico; sarà possibile partecipare alle 18 e 30 partecipare al Laboratorio degustativo promosso dall’Ass. Aglianica, gustare l’aperitivo delle 19 e 30 a base di salumi e formaggi tipici aromatizzati con spezie locali. Ed infine partecipare all’after party con Dj Set e Cocktail a base vino Aglianico. Ad allietare la serata con “musica a colori” tra musiche di film, d’autore e di altri tempi. La presenza della Collettiva artistica “Framenti di donna” curata dall’ass. FIDAPA di Rionero e la mostra offerta dall’Ente Provincia “Divino” di O. Chiaradia



“Siamo ben lieti che l’iniziativa stia sempre più prendendo piede, valorizzando il prodotto principe della nostra Città l’Aglianico, questa iniziativa da diversi anni cerca di unire in maniera raffinata, vino, arte, sperimentazioni artistiche e cucina tipica lucana, questa è la formula che questa associazione ha voluto per differenziarsi e per promuovere in un panorama variegato di manifestazione l’Aglianico, sperando che anche questa edizione riesca ad appassionare i numerosi visitatori che da diversi anni ci seguono” queste le parole del Presidente della ProLoco C. Strazza