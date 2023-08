Ha riscosso un bel successo organizzativo a Matera il Trofeo Mtb Città dei Sassi che ha chiuso nel migliore dei modi il circuito X-Country tra Basilicata e Campania per la stagione 2023.



Giornata ottima sotto tutti i punti di vista per l’organizzazione capitanata da Tommaso Barbaro con il proprio sodalizio GSC Baser Dilettantistico, ma che determinerà senza dubbio un continuo parlare positivo della manifestazione.



Il parco della Murgia Materana e la località di Murgecchia hanno offerto un favoloso colpo d’occhio con lo sfondo dei sassi e delle gravine. Il resto l’hanno fatto i circa 100 partecipanti che hanno testato gambe e fiato sul tracciato interamente sterrato con due tipologie diverse per lunghezza (4,7 chilometri per agonisti e master, ridotto a 3,5 chilometri solo per esordienti e allievi).



Nelle categorie agonistiche obiettivo podio raggiunto per Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano), Giuseppe Manicone (Ciclo Team Matera Sassi) e Giorgio Saracino (Team Fuorisoglia) tra i G6 uomini, Alessia Russo (Team Go Fast Puglia) tra le G6 donne, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Pietro De Micheli (Maglie Bike) e Angelo Ardito (Team Fuorisoglia) tra gli esordienti uomini primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) tra gli esordienti uomini secondo anno, Melissa Balestra (Team Fuorisoglia) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne, Michelangelo Agrosi (Maglie Bike), Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) e Antonio Gramegna (Maglie Bike) tra gli allievi uomini primo anno, Marco Russo (Team Go Fast Puglia), Mattia Zollino (Maglie Bike) e Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Mino Balestra (Ciclisport2000 Team) e Domenico Esposito (Federal Team Bike) tra gli juniores uomini, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) tra le juniores donne, Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Simone Tarantini (Ciclisport2000 Team) tra gli under 23, Domenico Chiarielli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne.



Nelle fasce amatoriali primati di categoria per Cosimo Petruzzi (Asd Taranto Sportiva) tra gli élite sport, Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra) tra i master 1, Maurizio Ditaranto (Talent Bike) tra i master 2, Paolo Martino Rosato (Team Eracle) tra i master 3, Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 4, Pietro Balestra (Ciclisport2000 Team) tra i master 5, Raffaele Brescia (Chialà Cycling Team Locorotondo) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7, Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 8 ed Emanuela Civilla (Mtb Casarano) tra le master donna 4.