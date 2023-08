Il Comune di Episcopia ancora una volta si conferma originale ed innovativo nella promozione turistica delle ricchezze che offre il suo territorio ed a tal fine ha inaugurato un museo unico nel suo genere.

L'Amministrazione comunale, sulla spinta dell'assessore allo Sport Alberto Maria Viceconte, già arbitro della Sezione AIA di Moliterno, ha raggiunto l'obiettivo dopo una lunga attività preparatoria condotta dallo stesso assessore che ha fortemente voluto sia la nascita di questo luogo della cultura calcistica ed ancor più tenacemente ha perseguito la volontà di dedicarlo al compianto Antonio Papandrea, cittadino e calciatore di punta del paese sinnico.

L'idea, riferisce l'assessore, è nata nel 2019 mentre partecipava al raduno precampionato del Comitato Regionale Arbitri della Basilicata, tra le cui fila ha condotto ben 18 stagioni sportive (dal 2005 al 2022), quando ha pensato di valorizzare il proprio paese d'origine creando un luogo della cultura, uno spazio espositivo permanente appositamente dedicato alla figura dell'arbitro, meno osannata del calciatore ma altrettanto fondamentale per la pratica del Calcio ad ogni livello.

Fino ad allora mai nessuno aveva creato un museo degli arbitri e l'idea entusiasmò tanto l'Associazione Italiana Arbitri quanto la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio, tuttavia il tragico periodo pandemico rese maggiormente difficile la prosecuzione dell'iniziativa.

Al contempo l'assessore Viceconte, profondo conoscitore della storia di Episcopia, volendo celebrare la persona che maggiormente aveva segnato lo sport del calcio episcopiota per il suo carisma, il suo talento e la sua prematura scomparsa propose l'intitolazione del nascente museo al numero 7 della formazione arancio blu: l'attaccante Antonio Papandrea.

L'intitolazione del Museo, che ha dovuto seguire tutti i crismi dell'iter legislativo, è stata autorizzata dal Prefetto di Potenza ed è stata ratificata nel Consiglio Comunale del 17 agosto scorso, tenutosi in seduta straordinaria, dove è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Si è quindi potuto procedere all'inaugurazione del tanto atteso Museo con lo scoprimento della targa apposta all'ingresso del Punto Informazioni in Via dei Giardini alla presenza della popolazione e delle autorità.

La sala era gremita di amici, conoscenti e parenti di Antonio, la moglie Teresa, i figli Francesco e Irene, e il fratello Egidio, tutti presenti alla cerimonia di inaugurazione che per l'occasione esponeva i cimeli calcistici nell'ambiente principale.

Ad introdurre e presentare la nuova iniziativa culturale è stato proprio l'Assessore allo Sport che ha descritto magistralmente l'impegno profuso per la realizzazione dell'opera e l'allestimento del Museo stesso, curato personalmente e con il supporto dei dipendenti comunali.

Contenendo con garbo l'evidente commozione, ha quindi preso la parola Teresa Marsico, moglie di Antonio, che ha più volte ringraziato l'ideatore e l'Amministrazione per l'affetto manifestato nei confronti della sua famiglia e l'attaccamento verso i valori trasmessi dal marito dentro e fuori dal campo.

Vi è stato poi l'intervento del cicesindaco, Floriana Orofino, che ha raccontato alcuni aneddoti legati alla classe del compianto Papandrea, ed i saluti del Sindaco, Egidio Vecchione, che ha rimarcato l'importanza di questo nuovo attrattore per il paese e la stima e la vicinanza sempre vive verso la famiglia Papandrea.

Sono intervenuti anche Antonio Amatucci, già sindaco di Francavilla in Sinni e cultore del calcio locale, che ha parlato dell'importanza di questo sport per l'aggregazione giovanile nei nostri piccoli borghi, Pietro Chiacchio, già Presidente dell'Episcopia Calcio, che ha raccontato alcuni andeddoti calcistici della carriera del suo bomber a cui oggi è stato dedicato il museo, e Domenico Viceconte, già arbitro della Sezione di Moliterno, che ha parlato della sua esperienza nel settore arbitrale.

Al termine della manifestazione è stato proiettato un commovente filmato realizzato con fotografie dell'epoca e riprese originali di alcune azioni giocate dallo stesso Papandrea nel locale campo sportivo “Falabella”.

L'amplissima profusione di lacrime dei presenti ha chiaramente manifestato che in tutti vive ancora il ricordo del bomber dell'Episcopia, ma le lacrime più dolci sono state osservate sugli occhi della figlia Irene a cui va tutto il nostro più caloroso, affettuoso e commosso saluto.

In conclusione i partecipanti hanno potuto visitare l'esposizione delle numerose divise e tute appartenute a Papandrea, fornite dalla Sig.ra Marsico, nonché le tantissime divise complete da arbitro, donate dallo stesso Assessore Viceconte assieme ai manichini che le hanno indossate nelle più classiche pose sportive, ed ammirare una teca dove sono esposti i trofei donati dal Presidente della Squadra V.R. Futsal Episcopia, Sergio Miraglia, sfogliando le tante riviste de “L'Arbitro” ed ammirando le numerose foto del calcio dei tempi passati.

L'iniziativa, che è un progetto “Art Bonus” a sostegno degli Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (Art. 101 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i), continuerà a finanziarsi grazie alle donazioni dei mecenati (i quali portano in detrazione fiscale il 65% dell'ammontare dell'importo elargito) e continuerà ad arricchirsi di cimeli da esporre all'interno dell'apposita area museale.

Il Museo dell'Arbitro e del Calciatore di Episcopia è visitabile ogni giorno durante gli orari di apertura del Municipio oppure di sabato e festivi previa prenotazione.