Dopo una dozzina di anni a Matera si torna a parlare di mountain bike e in special modo con lo svolgimento del Trofeo Mtb Città dei Sassi in programma domenica 20 agosto.



Una manifestazione che ufficialmente chiude la stagione delle gare cross country tra le regioni Basilicata e Campania che si affida sulla buona volontà degli organizzatori del GSC Baser Dilettantistico capitanati da Tommaso Barbaro e che potrebbe dare a Matera anche un buon ritorno turistico in pieno periodo estivo.



Il percorso è pronto, tirato a lucido e si snoda sui tratturi liberi della Murgecchia (ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00 con esordienti, allievi e G6, a seguire gli amatori, gli juniores e gli open), salita su strada in cemento situata a fianco della Madonna della Palomba, dove si concentrano gli sforzi dei partecipanti sull’anello di 4,5 chilometri con 102 metri di dislivello a giro con tratti in single track e prati. Solo per le categorie giovanili, esordienti e allievi, il percorso è ridotto a 3,5 chilometri evitando le parti più impegnative.



A Matera si sta per chiudere un capitolo della stagione 2023 delle gare cross country tra Basilicata e Campania con proiezione al 30 settembre che è la data fissata dal comitato coordinatore del circuito per le premiazioni finali ad Eboli.



Info complete Trofeo Mtb Città dei Sassi MTBonline.it 15° Trofeo XC Città dei Sassi - MTB 2023







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO OTTO PROVE



Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti secondo anno uomini: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allievi secondo anno uomini: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike)



Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team)



Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike)



Elite uomini: Gino Masino (Bike&Sport Team)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)



Master junior: Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team)



Elite sport: Raffaele Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team)



Master 1: Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra)



Master 2: Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team)



Master 3: Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team)



Master 4: Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike)



Master 5: Rocco Zero (Bike&Sport Team)



Master 6: Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers)



Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano)



Master over: Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers)



Master donna: Veronica Improta (Federal Team Bike)







CLASSIFICA PER SOCIETA’ DOPO OTTO PROVE



1° Bike&Sport Team 2709 punti



2° Federal Team Bike 2255



3° Asd Belvedere-Ciclone 1501



4° Team Bykers Viggiano 1330



5° Cicloo Carbonari Bikers 857