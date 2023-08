La località di Murgecchia, a fianco della Madonna della Palomba, alle porte di Matera, si appresta a fare da cornice allo svolgimento del Trofeo Mtb Città dei Sassi che coincide con l'epilogo del circuito X-Country Basilicata-Campania.



Per questa manifestazione, giunta alla quindicesima edizione e in programma domenica 20 agosto, il GSC Baser Dilettantistico ha impegnato tutte le proprie forze condividendole con l'altro sodalizio di Sport&Bike Lucania.



Tutti in sella in mountain bike, tra agonisti e amatori, con lo sfondo di scorci suggestivi per una giornata consacrata allo sport outdoor: "Ti sembra di toccare i Sassi con mano in quei pochi secondi, che gli occhi cattureranno il panorama con l'ultimo km che porterà all'arrivo, pochi alberi, solo tre attraversamenti delle strade bianche che saranno tutte e due libere per il transito , fino alla chiesa Madonna delle Vergini e fino alle antenne" ha dichiarato Tommaso Barbaro a nome di tutto il comitato organizzatore.



La partenza è fissata sul piano Murgia dopo il lancio di 200 metri in salita, da percorrere 4,5 chilometri con 102 metri di dislivello a giro con tratti in single track e prati. Da superare la salita "del traliccio", quella impegnativa "degli ulivi" e una terza già nota per chi ha partecipato all'ultima edizione, il cui nome sarà svelato prossimamente. Fanno eccezione esordienti e allievi, in gara su un percorso ridotto a 3,5 chilometri, evitando le parti più impegnative.



Info completo Trofeo Mtb Città dei Sassi MTBonline.it 15° Trofeo XC Città dei Sassi - MTB 2023







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO OTTO PROVE



Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti secondo anno uomini: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allievi secondo anno uomini: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike)



Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team)



Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike)



Uomini d'élite: Gino Masino (Bike&Sport Team)



Donne Elite: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)



Master junior: Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team)



Sport d'élite: Raffaele Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team)



Master 1: Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra)



Master 2: Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team)



Master 3: Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team)



Master 4: Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike)



Master 5: Rocco Zero (Bike&Sport Team)



Master 6: Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers)



Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano)



Capitano: Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers)



Master donna: Veronica Improta (Federal Team Bike)







CLASSIFICA PER SOCIETA' DOPO OTTO PROVE



1° Bike&Sport Team 2709 punti



2° Federal Team Bike 2255



3° Asd Belvedere-Ciclone 1501



4° Team Bykers Viggiano 1330



5° Cicloo Carbonari Bikers 857