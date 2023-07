Soddisfazione alle stelle per gli organizzatori della Loco Bikers capaci di architettare per la 17°volta il Trofeo Mtb Città di Paterno, ottavo appuntamento del circuito X-Country, in virtù di un lavoro eccellente di preparazione nel dietro le quinte coinvolgendo tutto il paese di Paterno.



Nonostante alcune concomitanze con altre manifestazioni ciclistiche limitrofe, non sono voluti mancare alcuni valorosi specialisti della mountain bike, una sessantina tra agonisti e amatori, che hanno sfidato eroicamente il grande caldo e l’esigente percorso ad anello tra il centro storico, il bosco e le rive del fiume Agri.



In evidenza nelle categorie agonistiche Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano), Pasquale cianni (Asd Belvedere Ciclone) e Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano) tra i G6 Christian Santaniello (Federal Team Bike), Antonio Arena (Asd Belvedere Ciclone) e Antonio Papagno (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Giuseppe Gianni (Federal Team Bike) e Giovanni Russo (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne secondo anno, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Lorenzo Vigliarolo (Team Bykers Viggiano) e Antonio Carlomagno Team Bykers Viggiano) tra gli allievi primo anno, Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone), Andrea Ruggiero (Federal Team Bike) e Luigi Antonio Zero (Rampikevoli Mtb) tra gli allievi secondo anno, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Domenico Esposito (Federal Team Bike) e Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Piergianni Cautela (Cycling Cafè Racing Team) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Raffaele Palese (Team Bykers Viggiano) e Gino Masino (Bike e Sport Team) tra gli élite uomini.



Primati di categoria tra gli amatori Dario Fago Mastrangelo (Bike e Sport Team) tra gli élite sport, Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra) tra i master 1, Raffaele Freda (Bike e Sport Team) tra i master 2, Francesco Petrizzo (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 3, Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike) tra i master 4, Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8 e Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le donne master.



Alla presenza di Gianuario Aliandro (consigliere della regione Basilicata), Nuario Fortunato (consigliere comunale di Paterno), Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata) e Tommaso Guglielmi (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), uno splendido successo ha arriso a questa manifestazione che si sta qualificando anche a livello interregionale in special modo per quanto riguarda il circuito X-Country Basilicata-Campania.



Classifiche e statistiche di gara a cura di Mtbonline a questo link https://www.mtbonline.it/Risultato/1605/0-trofeo-citta-di-paterno



I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO OTTO PROVE (SOLO AGONISTI)



Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti secondo anno uomini: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allievi secondo anno uomini: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike)



Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team)



Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike)



Elite uomini: Gino Masino (Bike e Sport Team)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)