È grande la soddisfazione del Comitato regionale Fipav Basilicata per l'ottima riuscita dell'organizzazione del torneo di qualificazione all'Europeo 2024 Under22 svolto lo scorso week-end al Palasport di Villa d'Agri a Marsicovetere. "Sono molto soddisfatto per come abbiamo saputo affrontare le difficoltà che si sono presentate - sottolinea il presidente Fipav Basilicata Enzo Santomassimo - , il feedback da parte delle squadre e dei componenti della Cev (la federazione europea, ndr) è estremamente lusinghiero e questo mi porta a sottolineare l'impegno del nostro comitato e a ringraziare l'Amministrazione di Marsicovetere per la condivisione del progetto e per l'aiuto offerto in tutte le circostanze, le società di Villa d'Agri, Don Michele Botta e Bee Volley, che ci hanno sostenuto nell'organizzazione diretta con i loro personale impegno". Il successo del torneo e la qualificazione da parte dell'Italia si aggiungono all'ottima riuscita della manifestazione: "La conclusione del torneo, con la vittoria dell'Italia e il palazzetto pieno - prosegue Santomassimo - , è stata particolarmente gratificante e ci spinge a programmare nuove iniziative nel prossimo futuro se possibile anche di livello più alto".



In foto Enzo Santomassimo, Presidente Comitato Regionale Fipav Basilicata e nell'altra insieme a Marco Carpaneto, Competition Director della manifestazione e Antonella Brizzi, consigliere del Comitato Regionale Fipav Basilicata.