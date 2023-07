Pep Guardiola è un grande amante del cappuccino purché sia di qualità, la sua è una vera ossessione. Non tutti sanno come il Manchester City sia riuscito ad accontentare il tecnico catalano, desideroso di trovare qualcuno che lo preparasse con la giusta cremosità. La scelta dei citizens è caduta su Ezio Perretti, 36 anni di cui gli ultimi 5 trascorsi a lavorare nella mensa del club fresco vincitore del triplete.

Ad insegnare il mestiere a Perretti è stato il padre Vito, emigrato nel parmigiano una vita fa dalla Basilicata - da Accettura, comune noto anche per il rito arboreo - per aprirvi quello che è considerato il miglior bar di Fidanza.

Il vezzo di Guardiola per il cappuccino era stato rivelato, durante un’intervista alla Gazzetta, da colui che lo conosce meglio di tutti: l’ex pallanuotista Manel Estiarte.

“Pep ne va matto - ha affermato Estiarte - ma nemmeno nella mensa del club, che ha 4 cuochi ed è il top al mondo, riusciva a ottenere la giusta cremosità. Ci ha sfiniti al punto che da uno dei migliori ristoranti italiani abbiamo chiamato un ragazzo apposta per le colazioni. Ora Ezio lavora da noi dalle 8 alle 15, pranzo compreso, e il suo cappuccino fa impazzire anche i giocatori”.

La fissazione per il bel paese dell’allenatore più famoso al mondo non è certo un segreto ma, se non tra i protagonisti che vanno in campo, aumentano sempre di più gli italiani che stanno contribuendo a fare grande la sua squadra.

Ricordiamo in proposito, dopo la vittoria nella finale di Champions contro l’Inter, il famoso abbraccio tra Haaland e Mario Pafundi, 43enne fisioterapista di Pietragalla al City dal 2016 e con cui ha già vinto anche 5 Premier League. Il professionista lucano è amatissimo nello spogliatoio ma, in particolare, ha un grande rapporto proprio con il bomber norvegese dei cui preziosissimi muscoli si prende cura nel migliore dei modi.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it