Il giovane santarcangiolese Karol D’Onofrio, ha firmato per la Ternana Calcio. Inseguito da tanti club professionistici, ad avere la meglio in fine è stata appunto la società che milita nel campionato di Serie B. Dopo ben 52 reti realizzate nell’ultimo campionato disputato, Karol avrà dunque la possibilità di mostrare le sue doti di cannoniere nel calcio che conta e, di conseguenza, la Basilicata ha un nuovo giovane ragazzo per il quale fare il tifo. In basso il comunicato della società “Scuola Calcio Franco Selvaggi”, club che ha fatto da vetrina al giovane lucano così come a tanti altri giovani calciatori.



Carlino La Grotta



“UFFICIALE “

Il nostro Bomber Karol D'Onofrio (2009) è un nuovo calciatore della Ternana Calcio



Disputerà il campionato Under15 Nazionale di squadre di serie A e B



Karol nella passata stagione è stato capocannoniere sotto età del campionato Under15 Regionale realizzando 52 gol. Ha messo in mostra il suo indiscusso talento grazie alla determinazione e all'impegno costante con i suoi compagni di squadra e con lo staff disputando una fantastica stagione



È stata la società Ternana Calcio a crederci fortemente sul bomber lucano anche grazie al rapporto di collaborazione e amicizia con la nostra Scuola Calcio, in particolar modo con il Mister Franco Selvaggi che ha esordito in Serie A a 19 anni proprio con la maglia rosso-verde dopo 2 anni di Primavera



Questo traguardo ci inorgoglisce ancora di più e ci da la forza per continuare a lavorare sodo valorizzando i nostri giovani atleti con una programmazione attenta del nostro staff qualificato e competente e continuando a svolgere l'importante funzione sociale ed educativa



Nella prestigiosa società Umbra, che punta molto sul settore giovanile, siamo sicuri che Karol dimostrerà il suo valore e continuerà il suo percorso di crescita.

Gli auguriamo di realizzare i suoi sogni e di divertirsi sempre, ricordando che questo è solo un punto di partenza.”