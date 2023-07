Per un sabato (8 luglio) il velodromo di Oppido Lucano sarà occupato ancora una volta dagli amatori per il Trofeo Gasparre Biciclette Ortocultura nell’ambito del Torneo Cicloamatori Pista 2023. Gli organizzatori dell’Asd Gasparre Cicli Liberi e Forti hanno messo in programma diverse specialità tra cui il chilometro da fermo e l’inseguimento individuale con inizio delle gare a partire dalle 16:30.



CAMPOMAGGIORE – Ciclismo amatoriale in passerella a Campomaggiore per il Trofeo Città dell’Utopia e per esso il tandem organizzativo di Motostaffette Potenza e Spes Alberobello si è messo in movimento da tempo. Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, e consegna numeri, sono programmate per domenica 9 luglio dalle 7:30 alle 8:50 in Piazza Zanardelli con partenza alle 9:20. La gara prevede la percorrenza di un circuito ondulato di 3,5 chilometri da ripetere 18 volte (17 giri agonistici più uno turistico) sul seguente tracciato: corso Umberto, via Spanocchi Quintilla, via Garibaldi, via Scotellaro, via Poveromo, via Gioacchino Cutinelli Rendina, via Generale Carlo Alberto Abbate, via Cavaliere Vincenzo De Marco, via Garibaldi, strada provinciale 13 di Castelmezzano sino all’incrocio con via Martiri del Lavoro, via Pagano e arrivo in corso Umberto I.



DARFO BOARIO TERME (LOMBARDIA) – Sventola di nuovo il tricolore a Darfo Boario Terme che accoglierà i 759 iscritti ai Campionati Italiani Esordienti e Allievi in programma sabato 8 e domenica 9 luglio. Nella due giorni tricolore anche la rappresentativa regionale FCI Basilicata, sotto la direzione tecnica di Prospero Di Dio, sarà composta da Enrico Galloro e Carmelo Romano (Team Alto Bradano) tra gli esordienti primo anno, Francesco Pace (Motostaffette Potenza), Michele Cristiani (Lucania Bike Palazzo San Gervasio) e Felice Carlomagno (Cicloteam Valnoce) tra gli esordienti secondo anno, Alessandro Claps, Alessandro Gilio e Donato Gilio (Team Alto Bradano) tra gli allievi. Tutte le gare del sabato e della domenica saranno visibili grazie alla diretta TV e streaming su TeleBoario e sulla pagina Facebook di BICITV.