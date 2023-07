Ad ospitare il 1° Workshop per il Golf Destination in Basilicata saranno i Comuni di Bernalda e di Pisticci; patrocinanti dell'iniziativa. Il Castello Medievale dell'antico borgo di Bernalda (città nativa della famiglia del noto regista Oscar Francis Ford Coppola) la location del workshop previsto per venerdì 20 luglio dalle ore 18:30. All'evento prenderanno parte esperti e tecnici del settore anche esteri oltre che amministrazioni locali e regionali, che da 5 anni a questa parte hanno lavorato per la realizzazione di diversi impianti di golf nell'area costiera ionica della Basilicata.

La Società di Sviluppo creata appositamente per questo progetto, la PLG SpA (Pythagoras ‘ Land of Golf SpA) con la Parnership della European Tour Design, della European Golf Destination e della Horwath Htl Italia, ha individuato aree dove la realizzazione iniziale di n. 5 campi consentirà di attrarre centinaia di migliaia di turisti golfisti soprattutto del Nord Europa, i quali ricercano nuove destinazioni soprattutto nel periodo che va da ottobre a tutto maggio. Viene da se che la migrazione dei golfisti è legata alla difficoltà di giocare a golf nel periodo invernale soprattutto nei paesi del Nord Europa, modello di turismo già attivo da decenni in Spagna, Portogallo, Turchia e Marocco con oltre 25.000.000 di presenze, e che ancora in Italia nessuno aveva mai provato a realizzare. Tale mercato è in crescita ed il progetto in Basilicata rappresenterà una eccellenza.

La realizzazione dei campi, metterà a sistema e consentirà alle numerose strutture ricettive già esistenti di essere attive ed accogliere l’importante clientela dei turisti golfisti durante tutto l’anno e soprattutto nel periodo invernale dove il clima della costa Lucana è notoriamente mite.

Il progetto una volta realizzato, raddoppierà le attuali presenze di Turisti di provenienza straniera, in Basilicata; e non solo. Sarà una rigenerazione del Territorio, con un beneficio per tutta la Collettività, a partire dalla creazione di migliaia di posti di lavoro tra occupazione diretta ed indotta che saranno impiegati per tutto l’anno, contrariamente a quanto avviene oggi dove la stagione turistica riferita alle vacanze al mare dura non pù di 2 mesi. Oltre alla Ryder Cup, l’evento del Golf più importante al mondo che sarà ospitato interamente in Italia, si traccia la strada di un progetto straordinario e rivoluzionario per il turismo, l’economia e lo sport del Golf, il Primo Workshop Internazionale per la destagionalizzazione del Turismo in Basilicata. A conclusione del workshop i partecipanti saranno invitati per un momento conviviale presso la vicina struttura ricettiva “Borgo San Gaetano, Dimore di Charme”.