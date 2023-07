Dopo lo pausa nel primo weekend di Luglio, la Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo è pronta a scendere nuovamente in campo. Sarà il Camping Riva dei Greci di Metaponto ad ospitare Sabato 8 Luglio il secondo dei quattro appuntamenti di una rassegna itinerante che è partita da Potenza e proseguirà poi domenica 16 Luglio a Castellaneta Marina, per concludersi nel weekend successivo con le finali regionali di Policoro.

La location jonica è da sempre un punto di riferimento costante nell’estate cestistica lucana, ospitando la primissima edizione di un torneo 3x3 nel lontano 2010 e diventando un appuntamento fisso anche per i camp estivi che coinvolgono atleti provenienti anche da altre regioni d’Italia. Un luogo alimentato dalla costante attività della locale società ASD Riva dei Greci Basket ed impreziosito ulteriormente, nelle prime due stagioni del circuito (si sono giocate qui le finali del 2021) dall’acquisto del playground outdoor, da parte della stessa società bernaldese, che rende l’atmosfera del torneo a tutti gli effetti in linea con lo streetball classico.

La tappa è inserita come “Classic” anche nel circuito Estathè 3x3 Italia Streetbasket Circuit organizzato dalla FIP e permetterà alla squadra vincitrice di staccare il pass per Cesenatico, dove il 4 Agosto si giocherà il torneo di qualificazione alla finale scudetto del giorno dopo, così come analogo discorso vale per la LB3x3 Basketball – League, nella quale sono inserite anche tutte le categorie giovanili. In collaborazione con il Comitato Regionale FIP Basilicata, la tappa è valida come qualificazione alla finale regionale di Policoro, che decreterà le squadre vincenti nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18 Maschili e Femminili ammesse alla rassegna tricolore in programma a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 27 Agosto.

Le categorie:

Under 14 M/F: 2009-2010

Under 16 M/F: 2007-08-09

Under 18 M/F: 2005-2006-2007-2008

Senior M/F: dal 2004 a salire