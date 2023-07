Attraverso un comunicato sulla pagina ufficiale del profilo Facebook della sezione di Moliterno , viene ufficializzata la promozione di Federico Votta in Can. (Serie A e B sono accorpate). Diversamente non poteva essere dopo le tre finali di fine stagione e, l’ottimo cammino di questi anni. Il giovane presidente, classe 91 di Marsicovetere dunque da questo momento in poi, sarà designato inizialmente sui campi di serie B come assistente arbitrale e, si spera il prima possibile in serie A. Una soddisfazione per l’intera Basilicata ed in modo particolare la sezione di Moliterno di cui ne è il presidente. Di seguito il comunicato:



Carlino La Grotta



ÈUFFICIALE...ce l' "AB"biamo fatta! Anche la Sezione di Moliterno per la prima volta ha un associato, nonchè nostro Presidente, alla CAN A/B...In bocca al lupo e congratulazioni per la tua promozione Federico Votta... di seguito le sue prime parole dopo la nomina:



"Oggi per noi e per la nostra famiglia arbitrale è un giorno storico e speciale.

Vi prego di sentire Vostro questo traguardo, perché C'È DEL VOSTRO.

Chi più chi meno mi ha dato qualcosa, dai ragazzi dell'ultimo corso alle persone più grandi che qualche annetto fa hanno visto un sedicenne timido e impacciato varcare per la prima volta la porta della nostra Sezione.

In questi anni non sono mancati momenti di scoraggiamento e di sconforto, accompagnati anche dalle lacrime (non mi vergogno a dirlo), ma in Sezione ho sempre trovato chi mi stesse vicino e mi incitava a non mollare, anche quando sembrava tutto perduto.

Oggi negli ufficiali di gara promossi in Serie A e B c'è la SEZIONE AIA DI MOLITERNO, e quindi ci saremo tutti noi.

Vi abbraccio uno ad uno di vero cuore.

Il Vostro Pres!"