Emozioni senza fine per la Marathon del Pollino giunta alla 23°edizione. Come in passato grandissima affluenza di bikers da tutta la Basilicata e da altre zone d’Italia che hanno pedalato sul percorso marathon di 63 chilometri e sulla point to point di 45 chilometri, a conferma della grande spettacolarità della manifestazione organizzata dall’Asd Pollino Bike di Luciano Ciminelli. Per la marathon vittoria di Andrea Privitera (Special Bikers Elios Team -1°èlite) davanti ad Adriano Luciano (CPS Professional Team - 1°master 2) e ad Angelo Parisi (Asd Bike 1275), tra i protagonisti sul medesimo tracciato anche Antonio Vigoroso (Team Sword Cicli Ilario - 1°master 1), Gianfranco Monteleone (Asd Bike 1275 - 1°master 4), Italo Carnevale (Swattati Team - 1°master 3), Dario Marchica (Special Bikers Elios Team - 1°élite sport), Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino - 1°under 23), Alessandro Fittipaldi (Team Fuorisoglia - 1°master 5), Nicola Cifarelli (Sirino Bike - 1°master 6), Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano - 1°master 7) e Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico - 1°master 8). Tra le donne primo posto di Mara Parisi (Bike&Sport Team - 1°master donna 1), seconda Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce - 1°donna élite) e terza Lucia Marseglia (Grottaglie Bike - 1°master donna 5). Per la point to point, successo di Antonio Delucia (Team Eracle - 1°master 2), secondo Concetto Gianni (Team Bike Siracusa) e terzo Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport - 1°master 3). Si sono fatti notare sulla stessa gara anche Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike - 1°juniores), Pasquale Semeraro (New Cycling Team - 1°master 4), Giuseppe Giulio Malinconico (San Gennarello Bike - 1°master 1), Giuseppe Bianco (Team Vesuvio and Bike - 1°èlite sport), Vincenzo Masciulli (Chialà Cycling Team Locorotondo - 1°master junior), Davide Campailla (Team Bike Siracusa Noto - 1°master 5), Fabrizio Aliquò (Rolling Bike Racing Team - 1°master 6), Davide Amendola (Asd Abracalabria - 1°master 7), Alberto Marino (Swattati Team - 1°master 8). Al femminile primato per Rossella Diezzo (Sirino Bike - 1°master donna 2), alle sue spalle Dalila Langone (Loco Bikers - 1°donna junior), Francesca Ingrosso (Messapia Bikers - 1°master donna 2), Maria Ripa Concetta (Asd Mtb Martano - 1°master donna 4) e Loredana De Iaco (FK Bike Scorrano - 1°master donna 6).







I CAMPIONI REGIONALI FCI BASILICATA 2023 MARATHON



Under 23: Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano)



Elite uomini: Gino Masino (Bike&Sport Team)



Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce)



Elite sport: Alfonso Lombardi (Lupus Bike Basilicata)



Master 1: Domenico Cancelliere (GSC Baser Dilettantistico)



Master 3: Massimo Santarsiero (Lupus Bike Basilicata)



Master 4: Antonio Ielpo (Sirino Bike)



Master 6: Nicola Cifarelli (Sirino Bike)



Master 7: Michele Cannarella (GSC Baser Dilettantistico)



Master 8: Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettanstico)







Credit fotografico Antonio Caggiano (Bikerounder)



Classifiche complete su Mtbonline https://www.mtbonline.it/Risultato/1598/0-pollino-marathon