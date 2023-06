Con 45 gare in due giorni è scattata ufficialmente da Potenza la terza edizione della “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo”, circuito regionale itinerante di basket 3x3 organizzato dal Comitato Basilicata Coast to Coast, in collaborazione con FIP Basilicata.

Nell’ambito della Festa Più Sport andata in scena nel capoluogo, è stato allestito nella centralissima via Pretoria il playground di recente acquistato dal Comune di Potenza, sul quale proprio il sindaco Mario Guarente e l’Assessore allo Sport Gianmarco Blasi hanno portato il loro personale in bocca al lupo agli atleti pochi minuti prima della finale Under 14 Maschile. Ventidue complessivamente le squadre in gara, per un numero superiore agli ottanta partecipanti, provenienti non solo dal capoluogo, ma anche da Picerno, Melfi, Bernalda, Matera, Oppido e Avigliano, nel perfetto spirito aggregativo ed itinerante della competizione.

Nel torneo Under 14/Under 16 Femminile, al quale hanno partecipato atlete tutte provenienti dall’Invicta Potenza, vittoria finale per le 4SHAQ (Sergio A., Lorusso, Sabina, Galasso) sulle più piccole Les Chevaux (Sacco, Pietrafesa, Telesca, Sergio N.), le quali risultano automaticamente prime classificate e vincitrici della categoria più giovane.

Tra i coetanei dell’Under 14 Maschile successo per i Viva la Fiba (Sacco, Carcuro, Carbonara, Romano), che in finale hanno avuto la meglio sui The Kings (De Marca, Morgante, Centola, Genovese) in una sfida disputata da atleti di Invicta e Timberwolves Potenza.

Altro derby potentino, almeno per le società d’appartenenza, nella gara decisiva della categoria Under 16, dove i Dallas a Tutti (i 2007 dei Lions Potenza Rosa, Cerverizzo, Grossi e Larocca) confermano la leadership e l’imbattibilità acquisita nel girone di qualificazione, superando nuovamente in una finale equilibrata e combattuta i Detroit Linton (Stigliani, Filitti, Fortezza e Missanelli), atleti del 2008 provenienti dal campionato Under 15 d’Eccellenza disputato con l’Invicta Potenza.

Nella categoria Under 18, invece, affermazione per il quartetto misto potentino – picernese Arrosto e Tiro (Micca, Tirone, Marcantonio, Lattanzi) in finale sui melfitani Real Madrink (Gambale, Sacco e Nowakosky).

E’ stata necessaria gara 3, nel torneo Open maschile inserito nel circuito nazionale Estathè 3x3 Italia FIP Circuit, per decidere la squadra campione, con i BDQ (Martella, Cascini, Mazzarelli e D’Onofrio), capaci di rimontare la sconfitta di misura della prima sfida e ribaltarne l’esito, superando i King Of Pozen (Primicino, Martucci e Ascoli).

Non un vero e proprio torneo, ma due partite si sono giocate anche nella categoria Open femminile, probabilmente la novità più significativa di questo weekend cestistico. Rosellina Marino, Giuditta Molinari, Laura Gioia di fronte alle grandi ex del passato Rosina Frontuto, Cristina Muro, Rosita Bonucci ed Angela Perrone hanno scritto un nuovo capitolo di un circuito che finora mai aveva visto la partecipazione di atlete senior alle sue gare, con l’auspicio che si sia tracciato un primo solco da ripercorrere anche in futuro.

L’organizzazione intende ringraziare il Comitato Più Sport e Asi Potenza per aver fornito le targhe alle squadre vincitrici ed aver ospitato il torneo nell’ambito della festa organizzata in città, il main sponsor Fantastico Mondo e i partner Snatch Store, Firefly Audio Music, Pizza Mad per aver fornito i premi, nonché la FIP Basilicata per aver come sempre messo a disposizione arbitri ed ufficiali di campo al fine di garantire il regolare svolgimento della competizione. In particolare all’arbitro Pietro Calabrese e l’ufficiale di campo Federico Romaniello, il più sincero ringraziamento per aver preso parte ininterrottamente a tutte le quarantacinque partite della manifestazione.

L’appuntamento con la prossima tappa è per Sabato 8 Luglio presso il Camping Riva dei Greci di Metaponto.