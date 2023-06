Altro nuovo record per il presidente della sezione arbitrale di Moliterno Federico Votta che è stato designato come assistente per la finale di ritorno playoff di serie C che decreterà la promozione in B tra il Lecco vincitrice per 2-1 all’andata e il Foggia. domenica 18 giugno alle ore 17.30. Un riconoscimento importante in ottica futura per il giovane lucano che continua a portare in alto la bandiera lucana ed è sempre più punto di riferimento per i tanti/e associati/e che la domenica dirigono le partite sui campida calcio di tutta la Basilicata. Al suo quinto anno in C e, con ben 72 presenze collezionate, Votta completa la sua splendida stagione con la terza finale all’attivo. Quest’ultima di fatti, fa seguito alla finale di Coppa Italia a Vicenza (Vicenza-Juventus Next G) e quella play out a Seregno tra Sangiuliano e Triestina. Naturalmente soprattutto nel mondo del calcio la scaramanzia ne fa da padrone ma, scongiuri a parte, la speranza è che questi risultati possano regalare a luglio, una meritata promozione nella categoria superiore ovvero, la serie B. In ogni modo c’è ancora una finale da disputare e per chi volesse seguirla, sarà trasmessa su: Rai Due e Rai Italia in mondo visone, Sky, DAZN e, Elev Sport.



Carlino La Grotta