E’ stato presentato Viva il Viviani: lo spettacolo dello sport, dell'informazione, della cultura, della conoscenza e dell'innovazione, organizzato dal Potenza Calcio e che si svolgerà sabato 24 giugno alle ore 20.30 nella “casa” del leone rampante.



In conferenza stampa, intervenuti il presidente Donato Macchia, il vicepresidente Angelo Chiorazzo, la responsabile relazioni esterne, Federica D’Andrea, e il responsabile comunicazione & marketing, Michele Cignarale. Dettagliato il programma dell’evento che vedrà la presentazione delle divise ufficiali, realizzate a marchio Adidas su iniziativa societaria (mentre un quarta maglia speciale, sarà realizzata in filato di plastica riciclata, grazie all'accordo già stipulato con Corepla) ed il lancio della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva di Serie C 2023/24.



Porte aperte (accesso gratuito, dai soliti ingressi dello Stadio Viviani) a partire dalle ore 19.00. Scelta tutta lucana nella conduzione, su un palco allestito direttamente sul terreno di gioco tra giochi di luci rossoblù, con la giornalista del TG1 Maria Soave accompagnata dal trio comico La Ricotta. La scaletta si aprirà alle ore 19.30 con esibizione delle band locali, Seby Talbot e Baku&Olo, quest'ultimi provenienti dall'edizione 2023 del contest universitario Musica Senza Etichetta. A seguire, si alternerà un parterre straordinario, tra gli altri, il giornalista di Avvenire Nello Scavo, le scuole calcio lucane e - non da ultimo, grazie all'Associazione Potenza 1919 - delle bandiere rossoblù Franco Carrera (centrocampista in Serie B nelle stagioni 1963/65 e 66/67), Silvino Bercellino (attaccante in Serie B, 1964/65) e Paolo Crucitti (attaccante in Serie C, 1990/93). Ospite d'onore la voce italiana più famosa nel mondo, Al Bano. Nel corso della serata, centralità a Potenza Social Club: progetto di coinvolgimento con l'obiettivo di costruire il co-protagonismo dei territori lucani intorno al leone rampante.



L'evento sarà trasmesso in diretta su La Nuova TV (media partner ufficiale, canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, smart tv di ultima generazione e in streaming sul sito lanuova.net).



MODALITA' DI ACCREDITO STAMPA



Si prega di inviare richiesta di accredito all'indirizzo ufficiostampa@potenzacalcio.eu, indicando il nominativo del giornalista e/o tecnico con testata di riferimento, entro le ore 12.00 di martedì 20 giugno. Si riceverà mail di accettazione con le info d'ingresso e l'area riservata alla stampa.