Dopo l’approdo del Giro d’Italia si torna a parlare di ciclismo con la Granfondo del Vulture domenica 4 giugno con il percorso lungo di 134 chilometri, il medio di 83 chilometri e il cicloturistico di 47 chilometri.



Un appuntamento che si rinnova in virtù del grande successo che hanno avuto le 19 precedenti edizioni, nel segno della crescita e del gradimento.



Il comitato organizzatore dell’UCD Rionero Il Velocifero ha predisposto ogni cosa nei minimi particolari affinchè i partecipanti che verranno a marcare la presenza possano ritornare a casa completamente soddisfatti per l’accoglienza ricevuta.



Questa edizione 2023 della Granfondo è entrata a far parte del Circuito Granfondo Volchem, targato ACSI Ciclismo e che si lega ad altri eventi granfondistici sparsi per il Centro Italia (Toscana, Abruzzo e Lazio).



Ai primi 500 iscritti sono stati assicurati il pacco gara contenente una maglia da ciclista celebrativa dell’evento del maglificio SL2, gli integratori Volchem, una confezione di pasta Rummo, un pacco di farina Molino, una confezione di sughi Clematis, le merendine Barilla, una confezione di Energy Drink San Benedetto, una bottiglia di vino La Moltiplica, una confezione di gel igienizzante Ciclo promo e un prodotto della Sage Pharma.



Con la quota iscritti salita allo stato attuale a 560, al posto della maglia tecnica verrà dato un cappellino sottocasco della Teo Sport. Per domenica 4 giugno, il luogo di ritrovo (alle 6:30) e lo start (alle 8:30) sono fissati a Rionero in Vulture a via Nazario Sauro con la possibilità di ritirare il pacco gara e svolgere la verifica iscrizione a Palazzo Fortunato sabato 3 giugno dalle 15:30 alle 20:00.