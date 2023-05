Tanto divertimento all'insegna dei valori sani dello sport e per ricordare un giovane che amava la vita, andato via troppo presto per mano violenta. Domenica 28 Maggio, a 10 anni dalla tragica scomparsa a Monaco di Baviera dell'ingegnere potentino Domenico Lorusso, si è svolta allo Stadio Alfredo Viviani l'undicesima edizione di "Un Gol per Domenico": torneo di calcio riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci.



L'evento è stato promosso dall'Associazione Il Pozzo della Farfalla, in collaborazione con la società PGS Don Bosco Domenico Lorusso, il Potenza Calcio e l'Oratorio Centro Giovanile Salesiani del capoluogo lucano. In campo, oltre alla PGS, hanno partecipato circa 100 giovani atleti con le rispettive squadre Lykos Potenza, Potenza 1919, Santamaria Potenza e Invicta Matera. Sugli spalti le delegazioni, genitori ed amici di Domenico Lorusso provenienti da tutta Europa.



Siamo riusciti a cambiare il senso di un giorno triste, oggi felicissimi di essere qui - ha dichiarato il presidente del Pozzo della Farfalla, Corrado Amodeo. Nel 2013 iniziammo con un torneo proprio al Viviani, allora in condizioni precarie e divenuto fiore all'occhiello della Basilicata grazie al Potenza Calco che ci ospita. Dal 2014 la PGS porta il nome di Domenico Lorusso e anche quest'anno abbiamo pensato ai bambini, i quali non lo hanno mai conosciuto ma si ritrovano a giocare per lui. La nostra associazione lavora su progetti di beneficenza, in primis per inaugurare entro il 2024 in Togo il centro di formazione alla memoria di Domenico Lorusso.



Al termine, durante la premiazione delle squadre, il Potenza Calcio è stato omaggiato con una targa conferita al delegato Enrico Boccia, presente insieme al dirigente del Settore Giovanile rossoblù Vito Lauciello.