L'I.C. da molti anni ha puntato al Baseball come sport da praticare nella scuola anche grazie al supporto dei tecnici e della squadra di Baseball e Softball ACLI Rivello.

Merito va dato all’Istituto che nelle cittadine di Lagonegro e Rivello, ha continuato a credere in questo sport assolutamente nuovo per il nostro territorio.

I ragazzi dei plessi scolastici delle Secondarie di primo grado di Lagonegro e Rivello si sono appassionati ed hanno partecipato volentieri agli allenamenti anche in orari extra scolastici.

Dopo una lunga selezione, hanno vinto la finale regionale a Policoro contro I.C. Milani di Policoro.

Sono, così, approdato alle fasi finali nazionali che si sono svolte a Roseto degli Abruzzi dal 23 al 25 maggio.

Durante la prima giornata si sono qualificati primi nel loro girone vincendo tutte e quattro le partite contro Veneto, Marche, Trento ed Abruzzo.



Nella seconda giornata hanno vinto i quarti di finale contro la Valle d'Aosta in una gara al meglio di tre partite, vincendo 2 a 1.

Nella terza ed ultima giornata hanno vinto la semifinale 2 a 0 contro il Friuli Venezia Giulia giungendo in finale.

Nella finale decisiva, dopo un cammino di sole vittorie, la squadra guidata dalla professoressa Marcella Franchino ha superato anche la rappresentativa del Piemonte per 2-0.

I Campioni d'Italia di Baseball 5 dei Giochi Studenteschi, sono: Domenico Lapadula, Riccardo Renne, Piermaria Labanca, Luigi Piro, Greta Mortoro, Giusy Florenzano, Chiara Florenzano e Paola Grisolia.

Hanno vinto imbattuti rappresentando la nostra Regione e rendendo orgogliosi il nostro territorio ed in particolare Lagonegro e Rivello.