L’ASD Gorgoglione (MT) batte Dalia Management Moschiano (AV) 5-4 nella gara di andata della prima fase Nazionale U19. Reti per la squadra Lucana di Angelo Bruno (4) e Giuseppe Alianelli. “Complimenti di cuore a tutti i ragazzi per la prestazione di oggi, avete dimostrato davvero di essere un gruppo compatto pronto ad aiutarsi l'uno con l'altro per un unico obiettivo -il commento del DG Antonio Giacomo Lauria”. Abbiamo vinto contro una squadra fortissima ovvero l’attuale campione U19 della Campania e, il merito, è anche della gestione impeccabile del nostro grande mister Bartolomeo. Questa ennesima prestazione conferma la grande impresa della società ASD Gorgoglione fatta con la Vittoria del Campionato Regionale e quindi il pass per le Fasi Nazionali dove si affrontano tutte le vincitrici dei campionati di categoria regionali. Essere arrivati a questo Grande traguardo per una piccola società come la nostra è qualcosa di incredibile, inoltre vincere almeno una delle due partite di Fase Nazionale relative al primo turno, non avendo dati alla mano che confermano tutto ciò, credo sia un traguardo sportivo che non si verifica tanto spesso per la nostra Basilicata”. Il ritorno è in programma a Moschiano (AV) sabato 20 alle ore 18.00: “sarà difficilissima lo sappiamo tutti, ma noi fino al suono della sirena daremo tutto per un risultato che sarebbe leggendario per tutta la Basilicata”. Nell’occasione la stessa società è stata premiata dal presidente del CR Basilicata LND, Emilio Fittipaldi, con una la coppa dedicata ai vincitori del campionato regionale.



