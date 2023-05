MATERA – E’ in moto da tempo, ormai, la macchina organizzativa della 31esima edizione del Torneo Internazionale “Minibasket in Piazza” della Pielle Matera. La kermesse cestistica per eccellenza dell’estate materana, italiana, ma addirittura internazionale, per questo 2023 coinvolgerà ben 48 squadre, che rappresentano ben quattro continenti. Matera, e non solo, per una settimana, dal 18 al 24 giugno, sarà il centro del movimento della palla a spicchi giovanile.

La gioiosità dei mini cestisti darà vita, colore e calore ai vari campetti che saranno allestiti per permettere di disputare le gare per far divertire le bambine e i bambini, di età compresa tra i dieci e gli undici anni, che animeranno questa edizione 2023 del “Minibasket in Piazza”.

La grande novità di quest’anno è che il “Minibasket in Piazza” sarà supportato da FIBA Europe, FIP, CONI e “Sport e Salute”. Inoltre il “Minibasket in Piazza” ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, Prefettura di Matera, Comando Provinciale della Guardi di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Infatti, tra le varie iniziative che coinvolgeranno i piccoli cestisti, ci saranno anche le emozionanti visite presso i comandi delle Forze dell’Ordine.

Inoltre vi segnaliamo come la Pielle Matera ha messo a disposizione degli utenti un nuovo sito internet www.Piellematera.it che, per l’occasione, si è rifatto il look, sempre per essere al passo con i tempi e con le esigenze di tutti coloro i quali vorranno seguire sia le attività del “Minibasket in Piazza”, sia quelle che sono varie stagioni dei vari gruppi della Pielle Matera.

Infine vi informiamo che Pielle Matera e tutto il suo staff vi accompagnerà da qui all’inizio del “Minibasket in Piazza” fornendo novità e curiosità attraverso i canali istituzionali, ma anche i social network (@minibasket_in_piazza) quindi seguite anche le pagine social dedicate per non perdervi nulla di questa 31esima edizione