È calato il sipario sullo svolgimento della XC Fontana Cavallina e la prima edizione ha riscontrato vivo interesse grazie agli sforzi della Lupus Bike che ha lavorato di buona lena e con impegno per allestire il secondo appuntamento del circuito interregionale X-Country dedicato alla mountain bike cross country tra le regioni Basilicata e Campania.



La gara di cross country ha voluto omaggiare Genzano di Lucania che custodisce architetture di grande pregio come la splendida Fontana Cavallina, riconosciuta tra le più belle d’Italia e che ha ispirato gli organizzatori alla messa in cantiere di questa prima edizione.



Obiettivo primato di categoria raggiunto da Christian Santaniello (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) tra gli esordienti uomini secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne, Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi uomini prino anno, Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi uomini secondo anno, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Patrick Vanacore (Vesuvio Mountain Bike) tra gli under 23, Luigi D’Amico (Bike&Sport Team) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne, Mara Parisi (Bike&Sport Team) tra le master donna 1, Immacolata Didonna (Cicloamatori Oppido Lucano) tra le master donna 2, Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team) tra i master junior, Dario Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team) tra gli élite sport, Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra) tra i master 1, Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team) tra i master 2, Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team) tra i master 3, Salvatore Dalla Pietra (Federal Team Bike) tra i master 4, Rocco Zero (Bike&Sport Team) tra i master 5, Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8.



Per conto della Lupus Bike la presidente Rosa Villano, il consigliere Massimo Santarsiero e il membro del comitato organizzatore Alfonso Lombardi hanno visto il loro impegno ricambiato da unanimi consensi: “Ringraziamo i partecipanti, gli sponsor, l’amministrazione comunale di Genzano di Lucania e in modo particolare i cittadini che hanno avuto pazienza nell’attraversare le strade interessate dal passaggio dei corridori. Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questa esperienza che ci ha fortificato e che ci consente di progettare sin da adesso la prossima edizione”.



Classifiche complete https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20232648







I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO LA SECONDA PROVA (SOLO AGONISTI)



Esordienti primo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)



Esordienti secondo anno: Pier Francesco Calipari (Asd Belvedere Ciclone)



Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)



Allievi uomini primo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)



Allievi uomini secondo anno: Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone)



Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike)



Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)



Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountain Bike)



Èlite uomini: Luigi D’Amico (Bike&Sport Team)



Élite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)







LE PROSSIME GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY



28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb



3 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano



18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike



2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano



9 luglio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia



23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers



6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb



20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico