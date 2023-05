È tutto pronto per la 35esima edizione di “Bicincittà”, evento nazionale organizzato anche a Matera dal comitato territoriale della Uisp e patrocinato dal Comune. Il percorso dell’edizione 2023 consiste in una ciclo-passeggiata di 6,5 chilometri per muoversi insieme in famiglia e all’aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo attraverso l’utilizzo della bicicletta in città. La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp prevede il ritrovo dalle ore 10 in piazza Vittorio Veneto, con partenza alle 10.30. Sarà possibile iscriversi raggiungendo la sede Uisp in via Ettore Maiorana 82 fino a oggi, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19, oppure direttamente domenica in piazza a partire dalle ore 9. La quota di iscrizione prevede una sacca zaino, ticket per l’estrazione dei premi e la copertura assicurativa. “La mia amministrazione -commenta il sindaco Domenico Bennardi- è da sempre favorevole alla mobilità sostenibile, iniziative come questa ci danno l’occasione per coinvolgere bambini e famiglie verso una nuova cultura del rispetto dell’ambiente e del tessuto urbano”.