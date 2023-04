L’evento, rientrante nel calendario di manifestazioni che l'Amministrazione comunale, la locale sezione dell'Anpi, l'Associazione e la Fondazione "Francesco Saverio Nitti" hanno organizzato per celebrare il 25 aprile, ha visto la partecipazione di una trentina di atleti, provenienti da ogni parte della regione, che hanno gareggiato dando prova delle loro abilità natatorie. “ E’ con particolare piacere che abbiamo collaborato alla buona riuscita di questo meeeting di nuoto che vede protagonisti atleti paralimpici – afferma il gestore della piscina Mauro Fortarezza-.Non a caso intitolato ad un educatore che ha fatto dell’inclusione uno dei valori portanti della sua esperienza professionale”. La manifestazione sportiva, organizzata dalla Federazione italiana di nuoto paralimpico (Finp) e dalla Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir) di Basilicata in collaborazione con le società Nettuno e Hydrosport ha entusiasmato i partecipanti e soddisfatto gli organizzatori. “ E’ stata una bella giornata di sport - ha sottolineato Mario Giugliano, delegato regionale della Finp- alla quale hanno partecipato sei società lucane regolarmente affiliate alla Federazione Italiana nuoto paralimpico. A scendere in vasca, per la seconda tappa del Campionato Regionale di Basilicata, sono stati circa 20 atleti che si sono contesi le medaglie e hanno aggiunto punti per l'aggiudicazione del titolo regionale che si svolgerà, con la tappa conclusiva, il prossimo mese di giugno nella piscina comunale di Potenza”. “Il nostro movimento natatorio, anche a livello di tesseramento, è in fase di ricostruzione dopo varie vicissitudini e proprio iniziative come questa organizzata a Melfi ci offrono la possibilità di far fare esperienza ai nostri atleti e di promuovere il movimento all’esterno – ha sostenuto Tonino Iallorenzi delegato regionale Fisdir-. Il meeting ‘M.Tartaglia’ è stata una gara valevole come campionato regionale al quale hanno partecipato una decina di atleti con disagio affettivo relazionale, quindi, legato a disabili mentali”. La consegna delle medaglie agli atleti ha concluso la manifestazione alla quale hanno presenziato il presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino, il presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio, la presidente dell'Anpi Melfi Anna Martino, la famiglia Tartaglia e i gestori della piscina comunale.