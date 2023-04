Nel giorno di Pasquetta, la Medaglia d’Oro Maria Santissima Annunziata ha dato un’altra splendida prova della sua vitalità come gara più longeva del ciclismo in terra di Basilicata e Baragiano ha festeggiato il 61°vincitore: Marco Russo in forza al Team Go Fast Puglia.



Nonostante il meteo inclemente, la corsa organizzata dall’Asd Baragiano Pedala Finalmente ha dato spazio a tante giovani promesse della categoria allievi (una sessantina alla partenza) da tutta la Basilicata e da altre regioni d'Italia (Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Piemonte), in gara su un percorso di 57 chilometri con una serie di anelli che si intersecano tra Baragiano paese e la zona industriale.



La pioggia gelata e il freddo non hanno agevolato l’andamento della corsa ma la partecipazione calorosa del pubblico di Baragiano ha dato quella spinta morale in più ai 63 partecipanti, fatta eccezione per un corridore che ha dato forfait all’ultimo per un attacco di ipotermia.



Dopo il traguardo volante ad appannaggio di Daniele Sellati (Piesse Cycling Team) e il gran premio della montagna nelle mani di Marco Petrolati (Piesse Cycling Team), la corsa ha vissuto il suo momento cruciale sulla salita finale verso Baragiano paese dove il pugliese Marco Russo ha sbaragliato la concorrenza dei diretti avversari (una quindicina di unità) giungendo solitario al traguardo mettendosi alle spalle i corregionali Dario Cammisa (Asd 1 Dente in Più), Luca Carnicella (Avis Bike Ruvo) e Mirco Sasso (Asd 1 Dente in Più),



Il risultato conseguito da Marco Russo aggiunge ancor più valore alle proprie qualità multidisciplinari, capace di conciliare l’attività su strada con quella della mountain bike: “Sull’ultima salita avevo la gamba buona e non ho esitato a scattare, il vero nemico della giornata è stato il freddo”.



A Donato Giglio del Team Alto Bradano, miglior atleta lucano all’arrivo, è andato il premio Nicodemo Macrifugi, in ricordo dell’ex presidente del comitato regionale FCI Basilicata (dal 1988 al 1996) venuto a mancare nel 2022.



In palio anche la coppa della Provincia di Potenza, consegnata all’Asd 1 Dente in Più (sodalizio pugliese con sede ad Alberobello) per la miglior somma di piazzamenti con i propri atleti nella top-10 al traguardo.



“Manifestazioni come quella di Baragiano sono di fondamentale importanza perché abbiamo a cuore il settore giovanile e le categorie minori. Tanto di cappello agli organizzatori dell’Asd Baragiano Pedala Finalmente per un successo e una tradizione che continuano di pari passo. Questa classica di Pasquetta è diventata una corsa ambita anche a livello nazionale perchè negli anni ha visto la partecipazione di moltissimi giovani che poi hanno spiccato il volo tra i professionisti” ha dichiarato Carmine Acquasanta, vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana.



“In questa gloriosa corsa hanno gareggiato atleti che sono approdati dalla nostra piccola regione al ciclismo professionistico. Una giornata di festa rovinata dal brutto tempo e dal freddo, ma lo spettacolo agonistico non è mancato come da tradizione. Oltre ai corridori, i veri protagonisti sono stati gli organizzatori dell’Asd Baragiano Pedala Finalmente a cui vanno i nostri ringraziamenti per la continuità di una lunga storia fatta di passione vera e dedizione” ha commentato Vincenzo Sileo, delegato regionale della Federciclismo Basilicata e per la quale erano presenti anche Prospero Di Dio (responsabile struttura tecnica regionale), Maurizio Russo (responsabile settore amatoriale e cicloturistico), Francesco De Rosa (componente del settore fuoristrada) e Nicola Perciante (responsabile della commissione giovanile under 13).



Entusiasti dell’impegno messo in campo Pierino Mitri e Mario Losasso, a nome dell’Asd Baragiano Pedala Finalmente e di concerto con il comitato provinciale FCI Potenza presieduto da Tommaso Guglielmi, per far rivivere la tradizione della corsa di Pasquetta che è propria della comunità baragianese: “Siamo soddisfatti del lavoro compiuto, ci siamo rimboccati le maniche dal 2 febbraio, giorno in cui abbiamo messo in moto la nostra macchina organizzativa concentrando gli sforzi solo sulla gara allievi per non sostenere ulteriori spese con la categoria juniores. Quest’anno abbiamo avuto dalla nostra parte l’aiuto di volti nuovi all’interno della nostra associazione ma va dato atto della vicinanza dell’amministrazione comunale di Baragiano per il sostegno economico e morale, unitamente a quello degli sponsor. Non possono mancare tra i nostri ringraziamenti anche i concittadini baragianesi che da sempre rappresentano un valore aggiunto alla nostra manifestazione”.



A questo link https://fb.watch/jSDXvApmF7/ la clip video dell’arrivo a cura di Communication Program TV



ORDINE D’ARRIVO 61°MEDAGLIA D’ORO MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA



1° Marco Russo (Team Go Fast Puglia) 57 km in 1.39’09” media 34,493 km/h



2° Dario Cammisa (Asd 1 Dente in Più)



3° Luca Carnicella (Avis Bike Ruvo)



4° Mirco Sasso (Asd 1 Dente in Più)



5° Pietro Scottoni (Piesse Cycling Team)



6° Matteo Verdirame (ICS Impianti Equipe Sicilia)



7° Leonardo Piccione (Logistica Ambientale-Spezia Bike)



8° Luca De Mercanti (Young Bikers Team Balmamion)



9° Mattia Deciano (Piesse Cycling Team)



10° Alessio Leone (Team Coratti)



11° Francesco Massai (Team Coratti)



12° Lorenzo Polise (Piesse Cycling Team)



13° Andrea Rufo (Logistica Ambientale-Spezia Bike)



14° Federico Garofalo (Velosport Ferentino Cycling Team)



15° Michele Saccotelli (Andria Bike)



16° Leonardo Silvestri (Asd 1 Dente in Più)



17° Marco Petrolati (Piesse Cycling Team)



18° Christian Scianni (Flessofab)



19° Damiano Doddis (Cambria Doctor Bike)



20° Marco Liberti (Logistica Ambientale-Spezia Bike)



21° Samuele Basile (ICS Impianti-Equipe Sicilia)



22° Nazar Makarenko (Mary Sweet Angel)



23° Francesco Gallo (Andria Bike)



24° Silvio Bagaglini (Logistica Ambientale-Spezia Bike)



25° Mattia Chinellato (Logistica Ambientale-Spezia Bike)