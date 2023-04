Si è conclusa la settimana di lavoro del Club Italia del Sud a Policoro (MT), progetto della Federazione Italiana Pallavolo che ha coinvolto tecnici e atlete, nate tra il 2006 e il 2009, delle sei regioni del Sud Italia. La quarta tappa del progetto ospitata dal CR Fipav Basilicata ha aperto la seconda metà del percorso federale che si concluderà con un torneo internazionale in Croazia nel mese di luglio. Per una settimana, presso il PalaOlimpia di Policoro, agli ordini dei tecnici federali Marco Mencarelli, direttore tecnico del settore giovanile femminile, e Pasquale D’Aniello, tecnico del settore nazionali e coordinatore tecnico del progetto, le ragazze coinvolte si sono allenate in un incontro altamente formativo. "Siamo estremamente soddisfatti perchè è il quarto stage di questo progetto - sottolinea a fine percorso Marco Mencarelli, direttore tecnico del settore giovanile femminile - , l'escalation e il trend positivo si conferma e da un contributo straordinario migliorando il protocollo organizzativo e lo sviluppo del lavoro e tutto ciò si riflette sul miglioramento tecnico delle ragazze e l'introduzione della componente agonistica con una squadra di B2 che ha permesso di valutare dove siamo arrivati con il programma tecnico. Attorno a questa progettualità - prosegue Mencarelli - ci sono anche i contatti con i contesti territoriali ed il progetto di stimolazione dei colleghi allenatori ai quali forniamo esemplificazioni di come viene condotto il lavoro giovanile ad un certo livello, tutto questo ha avuto una sequenza assolutamente funzionale, unica e soddisfacente e rende lo stage perfettamente in linea con le aspettative del progetto". Soddisfatto anche Pasquale D'Aniello, tecnico del settore nazionali e coordinatore tecnico del progetto: "Al termine del quarto stage possiamo esprimere grande soddisfazione non solo per lo sviluppo del percorso ma per il punto di approdo di questo appuntamento in un territorio come quello della Basilicata da numeri non eccezionali, la nostra presenza è un acceleratore importante non solo per la presenza di ragazze lucane ma anche e soprattutto di tecnici che possano aver preso dei suggerimenti delle situazioni proposte durante lo stage e possano farle proprie per riportarle sul territorio. Importante la presenza delle selezionatrice regionale Pamela Petrone - prosegue D'Aniello - che possa essere trait d'union in una collaborazione diretta e di presenza e può essere il prodromo per avere un miglioramento dell'interazione e sulle regioni del sud e nello specifico sulla Basilicata; in futuro ci sarà da migliorare la presenza dei tecnici, la speranza è che i tecnici presenti possano essere nostri messaggeri affinchè la nostra presenza possa essere sempre più fattiva". Contento e soddisfatto anche il Presidente del Comitato Regionale Fipav Basilicata Enzo Santomassimo per aver portato una tappa del Club Italia del Sud in Basilicata: "Crediamo possa diventare uno strumento molto importante per far crescere la qualità della pallavolo al Sud, il progetto è rivolto al settore femminile ed è fondamentale che il processo si sia avviato, va valutato per vedere i frutti che potrà dare ma la cosa più importante è far capire quanto sia fondamentale far partecipare i tecnici delle proprie società perchè va sottolineato che non è facile poter seguire da vicino con il direttore tecnico del settore femminile lo svolgimento degli allenamenti con uno staff nutrito di collaboratori e poter ascoltare interventi, correzioni, indicazioni ed anche rimproveri e come incitare le ragazze; ritengo - conclude Santomassimo - sia uno strumento validissimo di formazione anche per i tecnici, lo staff federale nel corso delle giornate è stato sempre a disposizione anche dopo le sessioni e mi auguro che questi appuntamenti siano un momento di grande crescita ed opportunità da non perdere". Il percorso proseguirà con le tappe in Molise e Campania prima della conclusione prevista per il mese di luglio con un torneo internazionale in Croazia.