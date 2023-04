In un clima festoso, anche se in un contesto meno competitivo e a carattere promozionale, ha avuto luogo a Bernalda Bicimparo Joy of Moving, progetto nato dalla collaborazione tra Federciclismo, Ferrero e Decathlon per promuovere movimento, gioco e formazione tra i bambini in sella alle due ruote.

Sono stati un’ottantina i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni tra squadre regionali e scuole di ciclismo (Re-Cycling Bernalda a fare gli onori di casa come società organizzatrice in loco, più la presenza del Cicloteam Valnoce, del Team Bykers Viggiano e del Ciclo Team Matera Sassi) a movimentare la giornalta con le prove di abilità insieme ad altri bambini non tesserati, il tutto con la supervisione di Emilio Infantino (docente FCI) e Carlotta Basile (coordinatore tecnico regionale giovanile per la Federciclismo Puglia).



“Siamo molto soddisfatti di come è stata portata a termine la manifestazione che voleva offrire, in primis, momenti di gioia ed incentivare il gioco tra le bambine ed i bambini. Anche se noi siamo una regione piccola e con i numeri che abbiamo, l’entusiasmo ha prevalso su tutto” ha commentato Vincenzo Sileo delegato regionale FCI Basilicata presente alla manifestazione assieme al vice presidente vicario FCI Carmine Acquasanta, al presidente provinciale FCI Matera Giuseppe Lombardi, al presidente provinciale FCI Potenza Tommaso Guglielmi e al responsabile della struttura tecnica regionale FCI Basilicata Prospero Di Dio.