I ragazzi di Volpini tornano al successo al PalaCampagna battendo per 8-3 l’Alma Salerno, fanalino di coda del girone, in una partita accesa e a tratti spigolosa, nella quale Grossi e compagni incanalano la contesa nel primo tempo e bloccano il tentativo di rimonta dei campani ad inizio ripresa,



Cronaca. Il Bernalda Futsal parte con il seguente start five: De Pizzo, Laurenzana, Ziberi, Grossi, Zanella. Risponde l’Alma Salerno con: Cucarano, Lopes, Caceres, Gheorchisor, Melillo.



Le prime battute sono appannaggio degli ospiti con De Pizzo costretto ad un paio d’interventi su conclusioni dalla distanza in particolare di Melillo. Con il passare dei minuti il Bernalda prende campo: Zanella scalda le mani al portiere Cucarano. Sono le prove generali del vantaggio rossoblu con la chirurgica punizione di Zanella per 1-0; dopo un paio di minuti il brasiliano griffa il raddoppio con un destro dal fuori area. Lo scatenato Zanella tenta il tris ma Cucarano si oppone con il colpo; nulla può l’estremo campano sulla bella azione bernaldese con Sali che innesca Grossi lesto a mettere in rete il 3-0. Gli ospiti reagiscono accorciando le distanze con una rasoiata da fuori area di Senatore per il 3-1. Il Bernalda ci prova con una bella triangolazione Ziberi-Zanella ma l’estremo campano disinnesca la minaccia. Dall’altra parte l’Alma dilapida un paio di occasioni da rete clamorose mancando lo specchio della porta con Caceres. Il Bernalda, però, cala il poker: Ziberi arma Zanella, il quale con una bella giocata innesca l’indisturbato Sali che deposita in rete per il 4-1. I campani sono vivi: Marino chiama alla respinta De Pizzo con una conclusione dalla distanza ma è il Bernalda a realizzare la rete del 5-1 con un preciso diagonale di Laurenzana. Le squadre vanno al riposo con il risultato di 5-1 in favore dei padroni di casa.



Ad inizio ripresa De Pizzo atterra in area di rigore Gheorchisor, l’arbitro assegna il panalty e ammonisce il portiere bernaldese: dal dischetto Melillo trasforma per il 5-2. Sul fronte opposto il Bernalda coglie il palo con Grossi. L’Alma accorcia nuovamente le distanze: la rasoiata dalla distanza di Lopes sbatte sul palo e dopo la carambola sulla schiena di De Pizzo finisce in rete per il 5-3. Gli amaranto (oggi in maglia bianca) insistono: De Pizzo chiude su Senatore mentre dall’altra parte i lucani vanno a segno: Sali arma il tap-in vincente di Grossi per il 6-3. Dopo metà tempo i rossoblu allungano nel punteggio: Benedetto in ripartenza sfonda in banda sulla destra e serve sul lato opposto Sali che insacca per il 7-3. Il Bernalda insiste con Benedetto che chiama all’intervento il portiere Guariglia (subentrato nel primo tempo a Cucarano). L’Alma non molla e chiama all’intervento in un paio di occasioni De Pizzo con Gheorchisor e Caceres però sono i lucani a sfondare nuovamente: la rasoiata di Benedetto è mortifera per Guariglia che intercetta ma non riesce ad evitare la capitolazione con la sfera che si spegne in rete per 8-3. Negli ultimi scampoli di gara mister Volpini da spazio ai giovani Eletto, Scarnato e all portiere Di Giorgio che nel finale sventa la minaccia su Lopes. Finisce 8-3 in favore del Bernalda.







BERNALDA FUTSAL: 1 Di Giorgio, 12 De Pizzo, 4 Laurenzana, 5 Sali, 6 Scarnato, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 10 Busnardo, 23 Lovecchio, 11 Eletto, 99 Benedetto. All. Volpini



ALMA SALERNO: 5 Lopes, 30 Caceres, 1 Guariglia, 10 Marino, 13 Taglianetti, 17 Crispino, 50 Ginolfi, 19 Melillo, 6 Gheorchisor, 16 Consiglio, 12 Cucarano, 11 Senatore. All. Mainenti



Arbitri: 1^ De Gennaro di Molfetta; 2^ Conca di Barletta; cronometrista Talaia di Policoro



Marcatori: 2:50 e 5:49 p.t. Zanella (B), 7:12 p.t. Grossi (B); 8:47 p.t. Senatore (S), 14:01 p.t. Sali (B), 16:15 p.t. Laurenzana (B); 0:59 s.t. (rig.) Melillo (S), 4:57 s.t. (aut.) De Pizzo (S), 6:01 s.t. Grossi (B), 11:02 s.t. Sali (B), 13.28 s.t. Benedetto (B)



Ammoniti: Caceres (S), Benedetto (B), De Pizzo (B), Guariglia (S), Consiglio (S), Gheorchisor (S)