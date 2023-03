Italia in finale per l’oro ai Campionati Europei di karate di Guadalajara e Basilicata protagonista ancora una volta grazie alla presenza della santarcangiolese Terryana D’Onofrio (che sta gareggiando sia nell’individuale che come parte della squada della Nazionale in rappresentanza delle Fiamme Oro). L’atleta gareggerà di nuovo sia sabato (per il Bronzo individuale) che domenica per il primato in squadra con le colleghe Carola Casale e Noemi Nicosanti. Nella finale per l’oro la squadra italiana dovrà vedersela con il team padrone di casa, le spagnole Lopez Pintado, Rodriguez Encabo e Roy Rubio, dopo aver superato le atlete della Turchia, Finlandia, Ungheria e Austria. Nella prima giornata le gare individuali avevano già regalato emozioni per la lucana che è riuscita a conquistare la finale anche se solo per il Bronzo. Terryana, infatti, domani cercherà di agguantare il podio gareggiando contro la ceca Veronika Miskova. Nelle qualificazioni di mercoledi la santarcangiolese aveva fatto un ottimo percorso nelle pool e sicuramente avrebbe meritato di più. Nella terza pool, però, nonostante il secondo punteggio migliore tra le 8 atlete rimaste in gara, ha dovuto cedere il passo all’atleta di casa, la spagnola Paola Garcia Lozano.



Mariapaola Vergallito