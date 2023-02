La Basilicata ospiterà il trofeo Coni 2023, per la sessione estiva, che si terrà dal 21 al 24 settembre sulla Costa Jonica: lo ha deciso la giunta nazionale del Coni che si è riunita a Roma.

"Sarà l'ottava edizione della olimpiade dedicata ai ragazzi under 14 - ha scritto in un post il presidente del Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio - che ha come obiettivo far vivere ai ragazzi l'esperienza della competizione, facendo acquisire loro sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future".

La candidatura è stata avanzata dal fiduciario Coni di Potenza, Massimiliano Monaco, e supportata dall'impegno del presidente della Regione Vito Bardi e dell'Assessore regionale allo sport Alessandro Galella, ed è stata presentata da Desiderio.

"Condivido questa missione compiuta con il presidente regionale del Coni, col quale ho portato avanti questo obiettivo ambizioso", ha detto l'assessore regionale al lavoro con delega allo sport, Alessandro Galella che ha evidenziato come questa manifestazione multisportiva, rivolta a giovani atleti rappresentanti delle regioni italiane, porterà oltre duemila persone in Basilicata, sulla costa Jonica. Ospitare il trofeo è una vetrina importante e sono sicuro che il Coni Basilicata continuerà a lavorare con lungimiranza e qualità nell'interesse della crescita del movimento e saprà rendere questo appuntamento un evento indimenticabile". (ANSA).