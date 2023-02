L'attesa è finita: la stagione 2023 del Corgom Puglia Challenge MTB è pronta a rompere il ghiaccio con i tanti praticanti che hanno pedalato tutto un inverno con l'obiettivo di farsi trovare pronti per nuove ed emozionanti sfide.



Domani a Laterza si alzerà il sipario sulla lunga cavalcata a pedali che offrirà occasioni di confronto e di scoperta tra le meraviglie naturali e storiche di Puglia e Basilicata, che si concluderà ad inizio ottobre. L’opportunità è ghiotta, per gli amanti della mountain-bike, per pedalare nei luoghi Unesco come Castel del Monte, Monte Sant’Angelo e Alberobello mentre per le due regioni del sud è una grande vetrina su uno sport sempre più in crescita e in grado di attivare un flusso turistico positivamente impattante sui territori.



Durante questa settimana i due campionati legati al Puglia Challenge MTB, entrambi coordinati dalla società coratina ASD Puglia Challenge – guidata da Mimmo del Vecchio, coordinatore del fuoristrada per la FCI Puglia – sono stati presentati in Fiera del Levante in seno alle iniziative di lancio della Borbonica Cup, circuito di gare nazionali dedicate alle categorie giovanili tutte disegnate in luoghi affascinanti del Mezzogiorno d’Italia e di cui Laterza sarà l’apertura. Un emozionante cross over tra circuiti blasonati che, grazie a una seria e sincera sinergia organizzativa, fa squadra per portare in Puglia e Basilicata atleti di spessore d’ogni parte d’Italia. Oltre che con la Borbonica Cup, infatti, anche il Tour dei Parchi Naturali incrocerà il Puglia Challenge MTB (nelle sue due versioni, il Corgom Puglia Challenge XCO per le gare di specialità olimpica e il Puglia Challenge XCP per le gare in linea, ovvero Point-to-Point e Marathon).



Di tutto questo, con la presentazione ufficiale del calendario, si è discusso in Fiera del Levante, a Bari, nel padiglione dedicato all’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, con gli interventi dell’assessore regionale, Gianfranco Lopane, del vicepresidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Carmine Acquasanta, del presidente della commissione nazionale fuoristrada FCI, Massimo Ghirotto, del presidente del Comitato Regionale Puglia della FCI, Giuseppe Calabrese. Quali saranno gli appuntamenti del Puglia Challenge MTB? Eccoli qui! (click sul link)



Per le cross country ben 13 appuntamenti, dei quali 4 in provincia di Taranto, 3 in quella di Bari, 2 in Salento, 1 nella BAT, 1 in Basilicata (provincia di Potenza) e 2 in provincia di Foggia.



Dieci invece le date in calendario per le Marathon e le Point-To-Point, con 1 tappa nella BAT, ben 5 in provincia di Bari, 1 in Salento, 2 nel tarantino e 1 nel Foggiano. Con l’appuntamento clou a chiudere – extra calendario – di Castro, sede dell’X-Legend



Internazionale UCI, al quale parteciperanno i migliori 5 atleti di ogni categoria dei più prestigiosi circuiti italiani, tra cui il Puglia Challenge XCP.



Entusiasta il commento di Mimmo del Vecchio, coordinatore del Puglia Challenge: «Abbiamo vissuto una bellissima conferenza stampa, sono felice di avere nei circuiti le gare che ci porteranno in tutti i siti UNESCO di Puglia con sconfinamento in Basilicata. Ho apprezzato molto il grande interesse di Puglia Promozione, perché coprendo l'intero territorio, dal Gargano al Salento, dal Parco dell'Alta Murgia alle Murge Tarantine, alla Costiera Salentina ai Monti Dauni, porteremo le bellezze pugliesi come bigliettino da visita. In chiave di Bike-Economy offriremo una diversa e sicuramente originale porta d’accesso alla nostra regione e ai suoi incanti mozzafiato.



Apriamo domani con una gara nazionale a Laterza e chiuderemo con la 15^ Marathon del Bosco Pianelle, per poi avere la ciliegina sulla torta dell'Internazionale di Castro.



Sono estremamente soddisfatto: ad oggi gli abbonati sono 180, mentre lo scorso anno erano 160. La Marathon del Salento ha già superato quota 400 partecipanti nei primi 10 giorni di apertura iscrizioni: c’è gran fermento e tanta voglia di far bene, per ni organizzatori è un privilegio ma anche una grande responsabilità, che onoreremo al meglio con tutte le nostre forze.



Ci vediamo domani a Laterza in uno dei Canyon più suggestive d'Europa, la cavità carsica praticabile più profonda d'Italia! La Ciclo Team Laerte ci ospiterà nel VI Trofeo XCO Nazionale Terra delle Gravine – Memorial Rocco Catucci».



Con la guida dell’ASD Puglia Challenge di Corato saranno quindi ben 23 le tappe totali tra i due circuiti per le competizioni riservate alla disciplina regina del fuoristrada ciclistico, la Mountain Bike, con una proficua sinergia trasversale tra più circuiti già esistenti, uno su tutti il blasonato trofeo dei Parchi Naturali, che per la prima volta si intreccia con il Challenge XCP MTB Puglia grazie agli appuntamenti di Casarano (Marathon del Salento) e la Marathon delle Pianelle a Martina Franca.



Da segnalare new entry ma anche appuntamenti storici: la Mediofondo Parco dell’Alta Murgia – 5° Memorial Livrieri, organizzata a Corato dalla Quarat Bike e la ventesima edizione della Neanderthal Cup di Bisceglie sono solo alcuni tra gli esempi offerti dal ricco calendario. Ad Alberobello il trofeo crono-coppia Eracle, prova speciale del Challenge, soffierà forte sulle 19 candeline, che a Maglie saranno 15, ad Acquaviva 6 e a Grottaglie ben 10. Numeri storici anche nelle Granfondo e nelle Marathon: al Castel del Monte si correrà per l’ottava volta sotto l’egida della New Bike Andria, idem a Bitonto, mentre sono già in doppia cifra Ugento, Coreggia di Alberobello e Biccari (11 edizioni), con il tetto toccato dai tre lustri di Martina Franca. Un solido comparto organizzativo, dunque, al servizio di un campionato che porterà in prima pagina le bellezze di Puglia e Basilicata!



Per l’occasione è stata svelata anche la maglia destinata al leader di classifica delle Marathon e Point-To-Point, disegnata dal maglificio Pissei grazie all’impegno di T-Bike di Altamura.