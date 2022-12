Servono i derby al Bernalda Futsal per sfoderare prestazioni autorevoli e vittorie, dopo il successo in trasferta alla prima di campionato sul Senise, i ragazzi di Volpini conquistano i tre punti al Pala Olimpia di Policoro contro la Polisportiva Cs Pisticci in una gara mai davvero in discussione e conquistata con una manita grazie alle reti di Zanella e Laurenzana nel primo tempo seguite nella ripresa dalla doppietta di Ziberi e la segnatura finale di Grossi.



Cronaca. Il Bernalda subito pericoloso con Ziberi, il portiere Pisapia si oppone ma nulla può poco dopo al culmine di una buona trama di gioco che porta alla stoccata vincente Zanella per lo 0-1. Gli ospiti insistono e confezionano due palle-gol con lo stesso Zanella, in entrambe le circostanze è abile Pisapia ad evitare la capitolazione. A metà frazione il Pisticci risponde su punizione con Vivilecchia: il portiere De Pizzo ribatte con i piedi. E’, però, il Bernalda a raddoppiare: Ziberi innesca l’inserimento di Laurenzana che è lesto a cogliere impreparata la difesa pisticcese depositando in rete lo 0-2. Passano pochi istanti per il mancato tris dei rossoblu con lo stesso Laurenzana, il quale calcia a botta sicura trovando sulla propria strada un avversario che salva sulla linea di porta. Nel finale della prima frazione i gialloblè ci provano dalla distanza con D’Onofrio, De Pizzo è attento. Le squadre vanno al riposo con il doppio vantaggio degli ospiti.



Nella ripresa il Bernalda è subito pericoloso con Laurenzana, Pisapia è pronto alla respinta. Dall’altra parte il Pisticci si rende sempre pericoloso su palla inattiva con Vivilecchia (respinta di De Pizzo) ma è il Bernalda ad andare vicino alla rete con un destro violento di Laurenzana intercettato nuovamente da Pisapia. Sul fronte opposto ci prova ancora dalla distanza il Pisticci con Iannuzziello: De Pizzo si rifugia in corner mentre il rossoblu Plati con il suo diagonale chiama alla ribattuta Pisapia. Passano pochi istanti per la staffilata dalla lunga distanza di Iannuziello, De Pizzo vola e sventa la minaccia. Passano una manciata di secondi e il Bernalda scrive i titoli di coda sul match con la stoccata di Ziberi per lo 0-3. Lo stesso universale rossoblu dopo un paio di minuti arrotonda il punteggio con un preciso diagonale per lo 0-4. Il tecnico Lavecchia si gioca la carta del quinto di movimento (Vivilecchia) ma sono gli ospiti a colpire nuovamente con Grossi per lo 0-5. I padroni di casa cercano la rete della bandiera ma Vivilecchia da pochi passi dalla porta calcia al lato. Infruttuosi gli assalti finali dei locali, finisce con la vittoria bernaldese.



POLISPORTIVA CS PISTICCI: 1 Paolicelli, 2 Barbalinardo, 3 Carioscia, 4 Albano Davide, 5 Benedetto Giovanni, 6 Benedetto Francesco, 7 Vivilecchia, 8 Iannuzziello, 9 Giorgini, 10 Albano Antonio, 11 Donofrio, 12 Pisapia. All. Lavecchia



BERNALDA FUTSAL: 12 De Pizzo, 4 Laurenzana,5 Sali, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 10 Busnardo, 21 Dilucca, 23 Meric, 24 Di Giorgio, 99 Benedetto Luciano. All. Volpini



Arbitri: 1^ Buzzacchino di Taranto; 2^ De Gennaro di Molfetta ; cronometrista Negro di Policoro



Ammoniti: Grossi (B), Iannuzziello (P), Plati (B)



Espulso: nessuno



Marcatori: primo tempo Zanella (B) 0-1; Laurenzana (B) 0-2; secondo tempo Ziberi (B) 0-3; Ziberi (B) 0-4; Grossi (B) 0-5