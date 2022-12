Non era lecito aspettarsi di più dal giovane Bernalda Futsal falcidiato dalle assenze con l’organico ridotto al cospetto della capolista Sammichele che si impone con autorevolezza al PalaCampagna. Note liete in casa lucana la prova di Plati e l’esordio di Eletto, due giovani sui quali costruire il futuro.



Cronaca. Il Bernalda inizia con il seguente quintetto: D’Amelio, Laurenzana, Grossi, Zanella, Di Lucca. Dall’altra parte il Sammichele con: Tasso, Gonzalez, Telesca, Nitti, Leon.



Inizio frizzante di gare con rapidi ribaltamenti di fronte e ritmi alti: Zanella, su suggerimento di Di Lucca, in girata chiama il portiere Tasso alla parata a terra. Risponde il Sammichele in due occasioni con Leon, in entrambe le circostanze D’Amelio si oppone mentre, pochi istanti più tardi, il colpo di testa di Nitti termina oltre la traversa. A metà frazione gli ospiti passano in vantaggio con un rapido contropiede finalizzato da Telesca per lo 0-1. Pronta la reazione del Bernalda con due opportunità per pareggiare con Zanella e Laurenzana ma Tasso è prodigioso nell’intervento in entrambe le circostanze. Dall’altra parte i pugliesi sono pericolosi con la punizione di Leon: D’Amelio respinge con i piedi. Il Sammichele raddoppia al 15’: Demola innesca Leon, il quale insacca con un chirurgico diagonale per lo 0-2, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.



Nella ripresa il Bernalda comincia con il piede giusto: Laurenzana viene chiuso da Tasso ma, poco dopo, i lucani segnano: la bordata di Laurenzana viene respinta da un avversario, sulla sfera si avventa Di Lucca che insacca 1-2. La gioia bernaldese dura poco: Telesca sugli sviluppi di un corner trova il pertugio giusto per il tap-in vincente per 1-3. Il Bernalda è vivo: la mezza girata di Di Lucca trova pronto Tasso che si ripete, poco dopo, su due conclusioni dalla distanza di Laurenzana. E’, però, il Sammichele a calare il poker: Giovinazzi caparbiamente sottrae la sfera a Laurenzana e insacca sull’uscita di D’Amelio. I rossoblu vicini al gol a metà tempo: sugli sviluppi di una punizione Plati calcia a botta sicura da pochi passi dalla porta ma Telesca salva sulla linea mentre, pochi istanti dopo, Tasso ribatte con i piedi un tracciante di Zanella. La rete lucana è nell’aria e giunge su un diagonale di Grossi spinto in rete da Laurenzana per il 2-4. Il Sammichele si riversa in avanti e dopo un paio d’interventi di D’Amelio riesce a segnale con Leon che sfrutta una seconda palla per infilare il 2-5. La capolista non è paga e realizza la sesta rete con un’azione fulminea culminata dal tocco sotto misura ancora di Leon per il 2-6. Il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Laurenzana) nel tentativo di rimontare: la staffilata di Grossi da fuori area è utile per il 3-6 ma arriva puntale, una manciata di secondi più tardi, la risposta pugliese con il solito Leon che griffa la rete del definitivo 3-7 finale.







BERNALDA FUTSAL: 14 D’Amelio, 12 De Pizzo, 10 Scarnato, 4 Laurenzana,5 Eletto, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 21 Dilucca, 23 Meric, 99 Benedetto. All. Volpini



SAMMICHELE 1992: 1 Ladiana , 4 Bitetto, 5 Gonzalez, 9 Demola, 10 Maggipinto, 12 Tasso, 17 Telesca, 19 Nitti, 20 Giovinazzi, 21 Leon, 23 Mannella, 30 Marzano. All. Mallardi



Arbitri: 1^ Saccà di Reggio Calabria; 2^ Crincoli di Termoli; cronometrista Capolupo di Matera



Ammoniti: Telesca (S), Gonzalez (S), Meric (B)



Espulso:



Marcatori: 9:53 p.t. Telesca (S), 14:23 p.t. Leon (S); 1:16 s.t. Di Lucca (B), 2:41 s.t. Telesca (S), 8:19 s.t. Giovinazzi (S), 12:20 s.t. Laurenzana (B), 12:40 s.t. e 14:30 s.t. Leon (S), 18:27 s.t. Grossi (B), 18:48 s.t. Leon (S)



Ufficio stampa ASD BERNALDA FUTSAL