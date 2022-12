Turno infrasettimanale per la Festa dell’Immacolata che vede la Cave del Sole Lagonegro impegnata tra le mura amiche conto la Kemas Lamipel Santa Croce. Dopo la sconfitta a Bergamo i biancorossi di mister Barbiero vorranno riscattarsi in casa cercando portare punti in favore alla propria classifica. La Kemas arriva da un secco 3-0 ai danni del Motta che ha permesso alla formazione toscana di Mastrangelo di posizionarsi al terzo posto. La Kemas Santa Croce si presenta con soltanto due gli atleti confermati rispetto lo scorso anno : Leonardo Colli, schiacciatore e capitano, Davide Giovannetti, palleggiatore a cui si è aggiunta da poco l’esperto palleggiatore Cosione che ha sostuito in cabina di regia Acquarone dal 23 novembre scorso. Rispetto lo scorso anno sono arrivati i centrali Andrea Truocchio, Alejandro Vigil Gonzalez e Mirco Compagnoni (campione d’Europa Under 22 con la nazionale italiana); insieme a loro gli opposti Matheus Motzo e Edwin Arguelles Sanchez, gli schiacciatori Matteo Maiocchi, Tino Hanzic (nazionale croato), Gioele Favaro, i liberi Davide Morgese e Luca Loreti. Anche Arguelles e Loreti sono nel giro delle rappresentative azzurre “Under”. Una compagine giovane ma già ambiziosa, affidata ad un tecnico che lo scorso anno in A2 Credem Banca ha vinto tutto, Campionato e Coppa, ovvero Vincenzo Mastrangelo.



Mister Barbiero dalla sua sa di avere l’intera formazione a disposizione e di dover mettere punti alla propria classifica ancora deficitaria per i lucani. Appuntamento alle 18,00 al Palasport di Villa D’Agri , biglietti acquistabili su Diyticket.it e diretta su volleyballworld.tv