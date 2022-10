“Era il primo anno che gareggiavano con il team agli assoluti, anche perché mia sorella ha appena compiuto 18 anni ed ha potuto competere in questa categoria, poi abbiamo deciso per l’arrivo in prestito Francesca con la quale, tra l’altro, ci consociamo fin da piccole per aver condiviso il percorso di crescita. Allenarsi non è stato facile perché lei vive a più di mille chilometri dalla Basilicata, per cui abbiamo dovuto calendarizzare il lavoro durante l’estate, ma siamo riuscite ad ottimizzare al massimo il tempo a disposizione ed abbiamo interrotto il dominio della Polizia, che durava davvero da anni. È stato difficile, ma ci siamo riuscite perché ci siamo preparate bene e con la consapevolezza di potercela fare. Dopodiché, la gara è una situazione a sé ma comunque sapevamo di possedere le capacità per farcela”.

Così la fortissima Terryana D’Onofrio sul grande successo conquistato, stavolta non da sola: era alla prima partecipazione ad una rassegna tricolore a squadre, ma il Cam D’Onofrio non ha tradito le attese chiudendo con un eccezionale primo posto.

Terryana, Orsola e Francesca Reale hanno di fatti trionfato a Ostia, negli assoluti di karate, regolando in finale la Polizia di Stato, interrompendone il dominio in questa disciplina. Una vittoria che ha regalato una ulteriore soddisfazione al maestro allenatore, e papà, Vincenzo ed ha dato ancora una volta grande lustro a Sant’Arcangelo e alla Basilicata.

Nonostante sia ancora giovanissima, Orsola ha già maturato un grande bagaglio d’esperienza sia a livello nazionale che internazionale: tra l’altro, è campionessa italiana in carica under 21. Ma era la sua prima volta gli assoluti.

“Sono molto contenta, essere diventata campionessa italiana assoluta è un bel privilegio - commenta Orsola, già pronta per ricalcare le orme della più celebre sorella - sapevamo quanto sarebbe stato difficile, ma eravamo anche consce di potercela fare. Competere assieme a Terryana è stata una responsabilità ma, al tempo stesso, un grande stimolo per continuare a spingere individualmente. È stato difficile preparare questa sfida soprattutto psicologicamente, in quanto, essendo sorelle, chiaramente eravamo molto coinvolte emotivamente. Anche la competizione non è stata facile, io e mia sorella siamo simili fisicamente, ma Francesca è stata molto brava ad adattarsi a noi”.

La compagine santarcangiolese, chiamata per prima ad eseguire la prova e la relativa applicazione del Kata Kururunfa, ha dimostrato fin da subito il grande valore tecnico con caparbietà e tenacia mantenendolo fino alla fine. Dopo le prove eliminatorie in cui hanno avuto la meglio su Ki Mugon Lecce, Cam Lucca e Sport Target Treviso, in finale, le tre ragazze si sono confrontate con il team della Polizia composto da Garofali, Muccino e Nicosanti.

La strepitosa prestazione di Terryana, Orsola e Francesca ha permesso alla società lucana di prevalere con il punteggio di 24,88 a 23.42.

Felicissimo anche il maestro Vincenzo D’Onofrio, nella doppia veste di papà e allenatore.

“Sicuramente è una soddisfazione doppia – spiega il maestro Vincenzo - abbiamo preparato il campionato nei minimi dettagli, anche perché Terryana e Orsola gareggiavano assieme per la prima volta. Inoltre, un ruolo fondamentale lo ha recitato Francesco Reale, a mio parere, in questa disciplina, una delle ragazze più forti e talentuose del panorama nazionale e il cui prestito si è rivelato decisivo per conquistare un alloro che ancora mancava nella nostra bacheca. Siamo stati fiduciosi fin dall’inizio, il carattere di Terryana e Orsola era già ben consolidato ma avevamo anche bisogno di una terza atleta che riuscisse ad accodarsi alle loro prestazioni e, così, siamo stati in grado di creare un team con grande tecnica, ritmo ed espressività: ovvero con tutti i presupposti per fare bene. Naturalmente non poteva essere semplice poiché, dall’altra parte, bisognava battere la Polizia che dominava in questa disciplina da oltre dieci anni”.

È noto quanto lo sport costituisca un volano per la visibilità soprattutto per comunità piccole, come la stragrande maggioranza di quelle lucane e, in questo senso, quanto sta facendo la famiglia D’Onofrio per il piccolo centro valdagrino, e non solo, è davvero straordinario.

Un prestigio, un rispetto e una ammirazione ormai noti in tutto lo stivale ed anche a livello internazionale. E lo dimostra proprio la scelta della veneta Francesca Reale, che dalla sua regione d’origine (in prestito dall'Asi Veneto di Vardiero Vladi) ha deciso di percorrere centinaia e centinaia di chilometri pur di allenarsi con Orsola e Terryana, e sotto la sapiente guida di Vincenzo, nella palestra della scuola elementare di San Brancato. Non a caso, Reale si è definita “onorata” di entrare nel Cam D’Onofrio, di una famiglia da anni foriera di successi in tutto il mondo.

Abbiamo già avuto modo di ricordare i trionfi principali di questa straordinaria dinastia tutta lucana, ma è giusto ripeterli.

Per Terryana si tratta di un ulteriore prestigioso successo: la karateka classe ‘97, specialista nel kata, è notoriamente tra le migliori in circolazione nella sua disciplina, sia in Italia che all’estero: ai mondiali universitari del 2018 a Kobe, in Giappone, conquista l'argento individuale nella specialità kata, e nello stesso anno diventa campionessa europea a squadre ai campionati europei svolti a Novi Sad e conquista il bronzo a squadre ai mondiali di karate disputati a Madrid. Nel 2021 conquista nuovamente l'oro a squadre insieme a Michela Pezzetti e Carola Casale nei campionati europei di Poreč.

Dal canto suo, Orsola, nello scorso mese di marzo, era appunto già diventata campionessa italiana under 21 di kata.

Senza dimenticare il fratello maggiore Francesco - di due anni più grande di Terryana - che si è distinto nel kumite con un bronzo mondiale, un argento e un titolo europeo.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it