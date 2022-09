E’ Adam Gotelli il primo giocatore “a stelle e strisce” nella storia dell’Academy. 27 Anni da compiere a Dicembre, originario di Stockton, in California e neo sposo di Cindy, Adam è una guardia di chiare origini italiane – parenti toscani – pronto ad affrontare la seconda stagione della sua carriera nel Belpaese, dopo aver esordito lo scorso anno con la Messina Basket School (12.3 punti per gara, con un high di 26), condotta fino alla finale per la promozione in B. In precedenza la lunga trafila tra liceo (oltre 1.700 i punti segnati) e università che lo ha visto giocare per l’Università di San Diego nella Division 1 NCAA e chiudere in doppia cifra di media per punti segnati. 189 cm di altezza, Adam vestirà la canotta numero 1 e già nel torneo di Matera ha messo in mostra notevoli doti offensive che ne fanno un giocatore capace tanto di concludere in prima persona, quanto soprattutto di costruire e mettere anche i compagni nelle migliori condizioni di segnare: “La prima impressione è di un team di talento e che lavora duro, penso che abbiamo le qualità per disputare una buona stagione e non appena avremo passato più tempo in palestra insieme, ci sarà la giusta chimica necessaria per vincere tante partite”.



E’ stato suo avversario lo scorso anno nella C Gold Sicilia ed è un gradito ritorno a Potenza, tre anni dopo la prima volta, Edoardo Angius. Playmaker cagliaritano classe 1997, “Edo” ritrova coach Bochicchio dopo la più che positiva esperienza (14.4 punti segnati a partita) dell’annata 2019-20 in C Silver con la Basilicata Sport, chiusa anzitempo al terzo posto causa covid. Il regista sardo era sbarcato a Potenza per la prima esperienza lontano dalla Sardegna, dove aveva svolto le giovanili con San Paolo ed Olimpia Cagliari, per poi esordire in C Silver con il San Salvetore Selargius e nei campionati superiori con Olimpia ed Esperia, accumulando prestigiose convocazioni a referto anche con l’allora Academy Cagliari nel campionato di A2. Dopo il già citato approdo a Potenza, le esperienze con Mola di Bari, Magic Chieti e Or.Sa Barcellona, tutte nel campionato di C Gold, ed ora la nuova ambiziosa sfida con l’Academy:

“Sono naturalmente felice di tornare a Potenza dopo una stagione positiva e lasciata a metà nel 2020, col chiaro obiettivo stavolta di fare bene per tutta la durata del campionato. Ritrovo coach Bochicchio, con cui c’è stato da subito un buon feeling, così come sono ottime le impressioni iniziali legate ai primi giorni di lavoro e al torneo di Matera: l’obiettivo è vincere il più partite possibili e col nostro impegno far appassionare tanta gente e spingerla a venire al palazzetto”.