Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni - contratto fino al 30 giugno 2024 - di Michele Claudio Emmausso: attaccante - ala destra, nell'ultima stagione in forza al Campobasso (Serie C).

Nato a Napoli il 4 agosto 1997, il calciatore è cresciuto nell'US Boys Caivanese (Eccellenza Campania) per approdare nella Primavera del Genoa (Serie A). In carriera, dal 2016 al 2022 ha maturato 131 presenze in Serie C tra campionato (inclusi playoff/playout) e Coppa Italia, indossando le maglie di: Campobasso, Catania, Cuneo, Lecco, Reggina, Siena, Taranto e Vibonese. La società rivolge i migliori auguri di buon lavoro.



Inoltre, presso il campo Principe di Piemonte si è svolto il terzo ed ultimo giorno di raduno promosso dal settore giovanile rossoblù. A margine, visita del presidente Potenza Calcio, Donato Macchia, il quale ha incontrato lo staff tecnico coordinato dal dirigente Michele Falasca che ha svolto le attività rivolte ad under nati dal 2004 al 2009.