La Pegasus Matera torna a casa con sei medaglie dai Campionati Regionali individuali 2022 di Potenza: la gara iridata svoltasi domenica 8 maggio presso il centro sportivo Rocco Mazzola è stata infatti caratterizzata dai tanti podi raggiunti dagli atleti del sodalizio materano, che impreziosiscono così una bacheca e un’annata pongistica sin qui particolarmente ricca di soddisfazioni.

La mattinata si era infatti aperta con il terzo posto conquistato da Francesco Mastrogiulio nel torneo di sesta categoria maschile: per il classe ’95 di scuola Pegasus, al primo anno di attività agonistica, arriva la suggellazione di una stagione fatta di tanto apprendistato e di tanta graduale crescita, che lascia ben sperare per un roseo futuro per i colori della Pegasus. I margini di miglioramento ci sono tutti, a partire dal mancato accesso alla finale sfiorato solo per questioni di centimetri: un punto di partenza da cui ripartire e lavorare più duramente, per un 2023 che possa essere per Mastrogiulio e per tutti i giovani e le new entry della Pegasus ancor più carico di soddisfazioni.

Nel torneo di quarta categoria maschile, invece, la Pegasus ha portato a casa il secondo e il terzo posto finale a firma rispettivamente di Claudio Motolese e Giuseppe Fasano. Nella gara regina per ranking in Basilicata gli uomini in rosso sfiorano soltanto il gradino più alto del podio, che verrà poi conquistato dal padrone di casa Alessio Rorro. Ma nonostante l’acuto mancato sono poi gli stessi Motolese e Fasano ad illuminare il pomeriggio potentino, migliorando i loro risultati personali nel torneo di singolo maschile veterani: assieme al classe ‘58 Franco De Leo, sempre per le fila della Pegasus, i tre scudieri compongono infatti tutto il podio della gara regionale Over40 2022, per un tris storico interamente a tinte rosso Pegasus. Un successo voluto ed estremamente significativo, che si unisce alla conquista della gara regionale veterani a squadre maturata a inizio aprile proprio a Matera: segno di quanto il tennistavolo sia sempre uno sport per tutte le età.

Chiusa la parentesi dei campionati regionali individuali gli atleti della Pegasus tengono ora nel mirino i Campionati Italiani di Riccione, in programma dal 21 maggio al 4 giugno prossimi: sarà l’appuntamento conclusivo di questa appassionantissima stagione, che speriamo possa concludersi con ulteriori sorprese e successi tra i tavoli di gioco.